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≡ Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37516
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 964 бутылки сначала выгрузили, потом открыли и стали постепенно выливать алкоголь в канализационные стоки. Открывали бутылки с помощью отверток и молотков, потому что пришлось ломать дозаторы.
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§ kbkz1980
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas,


Ясно подделка,неужели она так вредна для использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся.
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§ лимон
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
гдне он может нанести вред природе, его нужно смывать большим количеством воды. На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37057?1576144397


лолшто? :-)
литр водки смывать 200 литрами воды для нейтрализации, мир уже не будет прежним для меня
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§ 3DO
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л."
Ну я не знаю, ну есть же множество более изысканных коктейлей алкогольных, не водой единой же бодяжить :))

Цитата: "будут уничтожать поддельную спортивную одежда"
Ну, во-первых, исправьте на "одеждУ". Во-вторых, ну честно слово, лучше бы раздали нуждающимся: погорельцам, малоимущим, многочадным.
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§ Butch
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе

Прошу пардону, каким образом разбавленный этиловый спирт может нанести вред природе попав в землю?
Цитата:
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.

Право слово, звучит как объявление о распродаже :lol:
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§ 3DO
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
3DO


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Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Право слово, звучит как объявление о распродаже"
Точно! Адрес ярмарки наверное просто забыли указать :lol:
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§ Козлов я
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Козлов я


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Сообщений: 611
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где-то, на той стороне Земли...
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§ Yorik
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уничтожать поддельную спортивную одежду, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble

Ну одежду-то наверняка сожгут, а шампунь? Тоже в каналью? Вот это будет зрелище, корреспондентам надо где-то на выходе поджидать, там где пенная вечеринка начнется :-)
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