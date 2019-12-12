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§ NG.kz
Что делать, чтобы ваш дом не обокрали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто чаще становится жертвой домушников и что делать, чтобы избежать квартирной кражи. На эти вопросы ответили в Министерстве внутренних дел на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
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* antonK
Re: Что делать, чтобы ваш дом не обокрали
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 12.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще любителей разносить бумажный спам. Когда записки втыкает в двери, вот прям дико пригорает от этого!
Это вообще законно что то пихать в мою дверь???

P.S. вспомнил снова разозлился)
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§ юля елиссева
Что делать, чтобы ваш дом не обокрали
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1462
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Еще любителей разносить бумажный спам.

прошлись по своему подъезду и по соседним, собрали весь бумажный спам и отнесли всю макулатуру на адрес указанный в рекламе. Наверняка больше спама от этой организации не будет
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* antonK
Re: Что делать, чтобы ваш дом не обокрали
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 12.12.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наверняка больше спама от этой организации не будет

Ни один раз такая мысль была, но режим "дед-пердет" побеждает . Остается только бурдеть в воздух
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