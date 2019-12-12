Что делать, чтобы ваш дом не обокрали

Кто чаще становится жертвой домушников и что делать, чтобы избежать квартирной кражи. На эти вопросы ответили в Министерстве внутренних дел на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

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Согласно статистике МВД, за 10 месяцев 2019 года в Казахстане зарегистрировано 26 139 краж из квартир. За аналогичный период прошлого года – 28 594. Из этого следует, что снижение числа краж составило 8,6 процента. При этом большая часть - 57 процентов указанных преступлений - это кражи, совершенные свободным доступом, то есть при беспрепятственном входе в квартиру.

В МВД пояснили, что термин "кража, совершенная свободным доступом" используется, когда люди оставляют открытой входную дверь или окно, хранят ключи от дома под ковриком, в почтовом ящике. Чаще это происходит в частном секторе или в летнее время.

Зачастую злоумышленники предпочитают квартиры, расположенные на первом или втором этаже, имеющие пластиковые окна с отсутствием решеток, а также те помещения, где окна расположены рядом с газовой трубой, козырьком или противопожарной лестницей. Еще одной легкой добычей для вора могут стать квартиры, где установлены "простые" замки на двери, которые легко вскрываются домушниками в течение пяти минут.

Вместе с тем немаловажную роль играет отсутствие камер видеонаблюдения на входе в подъезд и внутри, что только на руку ворам.

В МВД сообщили, что в основном воры забирают из квартир ювелирные и золотые изделия, денежные средства, то есть те предметы, которые можно незаметно для окружающих быстро вынести с собой. Как показывает практика, квартирные кражи совершаются в дневное время, когда хозяева квартиры находятся на работе или учебе.

По какому принципу выбирают потенциальных жертв?

Все зависит от того, какой домушник – квалифицированный вор-профессионал или одиночка-любитель. Профессионалы воруют там, где уверены, что есть деньги, или работают по конкретной наводке. Одиночками же совершаются спонтанные кражи.

Чаще объектом посягательства домушников являются дома и квартиры, где отсутствуют элементарные средства охраны и защиты (решетки на окнах, камеры видеонаблюдения в подъездах и доме, сторожевые собаки), также ориентиром служит заполненность почтового ящика, что может свидетельствовать об отсутствии хозяев дома длительное время.

Как воры используют социальные сети?

Граждане, активно использующие социальные сети, иногда сами провоцируют воров прийти именно к ним домой, так как имеют "открытые" профили, много "друзей" в социальных сетях, которых фактически не знают. Они публикуют большое количество информации, к примеру, выставляют посты следующего содержания: "С 15 по 17 декабря я буду в Боровом с семьей", "31 августа я улетаю с женой в Египет!", "Наконец я на море!" или выкладывают видео и фотографии о нахождении за границей или за городом. Данные сведения информируют потенциальных злоумышленников о том, что жилище останется без присмотра на определенное время.

Что делать, чтобы не стать жертвой квартирной кражи?

Вот несколько советов, которые помогут вам не стать жертвой квартирных воров:

- если ваша квартира находится на первом либо последнем этаже, рядом с пожарными лестницами, козырьками и водосточными трубами, задумайтесь об установке оконных решеток;

- не оставляйте открытыми окна и балконные двери;

- позаботьтесь об установке металлической двери с одним-двумя замками (как запирающими, так и фиксирующими);

- постарайтесь быть особенно бдительными летом, во время каникул и в праздничные дни, поскольку данные периоды наиболее привлекательны для квартирных воров;

- дружите и общайтесь с соседями. При длительном отсутствии они могут присмотреть за вашей квартирой и при каком-либо подозрительном шуме могут вовремя вызвать полицию;

- регулярно вынимайте почту из ящика;

- старайтесь задергивать шторы, особенно по вечерам. Прежде чем совершить преступление, воры часто следят за окнами;

- заведите собаку, одно ее присутствие может остановить вора;

- совместно с КСК проработайте вопрос о привлечении консьержей к работе в подъезде дома, установке кодовых замков на входные двери в подъезд или использовании чип-ключей для домофона;

- старайтесь, чтобы в подъезде и на вашей лестничной площадке всегда было хорошее освещение;

- храните крупные суммы денег, а также ценные вещи в банке или в сейфе. Помните, что места, которые кажутся вам надежными, могут оказаться заурядными для профессиональных воров. Так, в топ мест, где граждане чаще всего прячут свои сбережения, входят: белье, одежда, мебель, музыкальные инструменты, книги, DVD, фотоальбомы, шкафы, антресоли, бытовая техника, кухонная утварь, кровати, матрасы, картины, зеркала, полости в полу, за обоями, сливные бачки;

- если вам на домашний телефон регулярно поступают звонки от незнакомых лиц, при этом собеседник молчит в трубку или делает вид, что ошибся номером, будьте бдительны: злоумышленники нередко пользуются данным способом, чтобы определить, в какое время вы отсутствуете в квартире;

- отпугнуть вора, а также раскрыть квартирную кражу помогут установленные на лестничной площадке, в лифте видеодомофон и видеокамера;

- одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода краж является постановка квартиры под централизованную пультовую охрану, в рамках которой возможно оборудование помещения тревожной сигнализацией.

В соответствии с Уголовным кодексом РК ответственность за любой вид кражи предусмотрена статьей 188 – "Кража", то есть тайное хищение чужого имущества. Относится к категории преступлений средней тяжести и тяжкой категории.

При этом за совершение простой кражи без квалифицирующих признаков предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (1 МРП в 2019 году - 2525 тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При наличии квалифицирующих признаков (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением или доступом, в крупном и особо крупном размере, неоднократно, и так далее) наказывается вплоть до десяти лет с конфискацией имущества.