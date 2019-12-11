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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек года.
Несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.
И вот результат.
Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.//


А в 38 был Гитлер человеком года)

И это после всех аншлюсов)

Хороший у редакции вкус на "знаменитых" людей)
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6855
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Все верно. Довольно активно там растет формат маленьких "Пятерочек", "Магнитов".

Цитата:
Yorik:
И тут верно. Именно поэтому формат "магазин у дома" не отмирает полностью, он "усыхает": на пиве, сигаретах, кило картошки и пакете молока оборот мизерный...

Так всё таки растёт или усыхает,вы уж определитесь.
200 м2 вполне достаточно, что бы разместить вполне приличный ассортимент ежедневно покупаемых товаров,ну а раз в неделю можно и в ГМ или СМ съездить,хотя опять же придётся потратить целый выходной на закуп .
В небольшом провинциальном городе вроде нашего это конечно ещё актуально всей семьёй побродить с тележкой между стеллажей,у нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра.
А между тем американца очень ценящие своё свободное время заказывают продукты прям в холодильник
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра.

)))))
Таких людей не переубедить.
Масса свободного времени,вот и шуршат на складской с поштучной покупкой.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кружок очумелые ручки имени Филипа Котлера.
Цитата:
kbkz1980:
))))) Таких людей не переубедить. Масса свободного времени,вот и шуршат на складской с поштучной покупкой.

Лиля, а вы селедку бочками закупаете?
Я интересуюсь, и где вы её храните?
Поделитесь советом!
А то я, по старинке.
Сначала на автобусе на Складскую. Берешь там одну/две селедки- как сторгуешься, насколько денег хватит.
Потом быстро, чтобы селедка не замерзла, на такси в Март, за шубой. Потом пехом, по дороге на 2 Кустанай, к Добринцову. За майонезом и свеклой.
И вуаля!
Сельдь под шубой-готова
:-o
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