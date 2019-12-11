Цитата: юля елиссева:

Таёжный союз во всей красе! Покупайте граждане союза только своё, а то, понимаешь ли, поназакупались тут за бугром!

Юлечька, зато будете гордится, что у вас айфон сборки где-нибудь Талгара.

А не ноунейм с Али.



Надо вперёд смотреть и помогать экономике Кз, а не США.

Или вы не патриот(ка)?

