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11.12.19 16:22
Yorik
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11.12.19 15:55
Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Боюсь что именно в выделенном слове кроется причина "шокового" состояния. Простите, не понял Вашу глубокую мысль. Small - новый для нашего города магазин, что для Вас не так?
11.12.19 15:53
Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ Нет, Маркс, это Вам так удобнее думать) Маркс: их однообразный ассортимент Аж неудобно Вас уличать во вранье :-x Нет, лучше посчитаем...
11.12.19 15:50
Victor Yang
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
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11.12.19 15:41
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С января за посылки дороже 200 евро придется платить пошлину в Казахстане

11 декабря 2019, 09:34 |  Государство

Параллельно отменяются ограничения по количеству почтовых отправлений и снижается ставка за "перевес", передает Sputniknews.kz.

© Sputnik / Владимир Песня

 С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц - 200 евро и 31 килограмм. При этом отменяется ограничение на количество посылок в месяц, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2019 был снижен порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы с 1500 (‭639 779‬ тенге или 1 659 долларов) до 500 евро (213 209 тенге или ‭553‬ доллара) наземным или морским транспортом, и с 1000 (‭426 570‬ тенге или 1 106 долларов) до 500 евро  - в международных почтовых отправлениях.

При этом суммировалась стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца, и разрешалось беспошлинно ввозить товары на общую сумму 500 евро и общим весом до 31 килограмма.

 

С 2020 года будет учитываться цена и вес каждой отдельной посылки, но количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничиваться не будет.

Как уточнили в комитете госдоходов, в случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

"Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро (‭127 971‬ тенге или 331,9 доллара), подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы – то есть, 15 % от 100 евро (42 657 тенге или 110,6 доллара). Или допустим, если посылка стоит меньше 200 евро (‭85 314‬ тенге или 221,3 доллара), но вес ее составляет 35 килограммов – то есть, больше весовой нормы на четыре килограмма, обложению таможенными пошлинами подлежит лишний вес", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в текущем 2019 году пошлина за превышение составляет 30% от стоимости товара.

Решение о снижении порога беспошлинной торговли было принято ЕЭК, чтобы уравнять в правах с зарубежными торговые площадки ЕАЭС, которые платят НДС и не могут продавать товар дешево.
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