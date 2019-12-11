С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц - 200 евро и 31 килограмм. При этом отменяется ограничение на количество посылок в месяц, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2019 был снижен порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы с 1500 (‭639 779‬ тенге или 1 659 долларов) до 500 евро (213 209 тенге или ‭553‬ доллара) наземным или морским транспортом, и с 1000 (‭426 570‬ тенге или 1 106 долларов) до 500 евро - в международных почтовых отправлениях.

При этом суммировалась стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца, и разрешалось беспошлинно ввозить товары на общую сумму 500 евро и общим весом до 31 килограмма.

С 2020 года будет учитываться цена и вес каждой отдельной посылки, но количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничиваться не будет.

Как уточнили в комитете госдоходов, в случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.