Цитата: То есть, если у подчинённого появилась возможность участвовать в коррупционных схемах

то это шанс разбогатеть. Так подумал один мой знакомый, кстати, сейчас отбывающий наказание.

А я думаю там два варианта. Либо не всем, кому надо, заносил. Либо крыша была ненадёжной.

