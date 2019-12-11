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≡ Ротация акимов и "проактивная услуга" - как изменится работа чиновников из-за поправок в Закон "О госслужбе" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ротация акимов и "проактивная услуга" - как изменится работа чиновников из-за поправок в Закон "О госслужбе"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметил Муксимов, если у подчинённого появилась возможность участвовать в коррупционных схемах из-за недочетов в НПА, то закон квалифицирует работу руководителя, не устранившего эти недочеты, как преступное бездействие.
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§ Coopidon
Re: Ротация акимов и "проактивная услуга" - как...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для профилактики коррупционных правонарушений, а также 
остеохондроза.
Никогда не понимал смысл ротации.
Если болен бациллой коррупции, дак он ещё больше заразит перемещаясь по городам и весям.
:-o
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§ Coopidon
Re: Ротация акимов и "проактивная услуга" - как...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть, если у подчинённого появилась возможность участвовать в коррупционных схемах

то это шанс разбогатеть. Так подумал один мой знакомый, кстати, сейчас отбывающий наказание.
А я думаю там два варианта. Либо не всем, кому надо, заносил. Либо крыша была ненадёжной.
:-x
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