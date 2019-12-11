Ротация акимов и "проактивная услуга" - как изменится работа чиновников из-за поправок в Закон "О госслужбе"

Поправки в закон, регулирующий вопросы государственной службы и противодействия коррупции, разъяснил сегодня, 11 ноября, на брифинге руководитель департамента по делам госслужбы по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ.

- Для профилактики коррупционных правонарушений, а также эффективного использования профессионального и управленческого опыта госслужащих введена ротация политических служащих, - отметил он. - Прежде подобной нормы не было. Кроме того, установлен запрет на повышение в должности при наличии неснятого взыскания за нарушение служебной этики. Взыскание в виде понижения госслужащего на временно вакантную должность не допускается.

К политическим госслужащим относятся акимы областей, их заместители, а также акимы городов и районов. Порядок и сроки их ротации определяет президент.

Муксимов также прокомментировал норму, которая обязывает госслужащих подавать в отставку, если их непосредственный подчинённый признан судом виновным в коррупции.

- Понятие дисциплинарного проступка дополнено нормой, которая приравнивает коррупцию подчинённых к дисциплинарному проступку руководителя, - пояснил он. - При этом закон имеет условия. Действия чиновников признаются дисциплинарном проступком, если есть непосредственная причина и связь между бездействием государственного служащего и доказанным в суде коррупционном проступком подчинённого. Теперь руководитель не может ссылаться на то, что это не он замешан в коррупции, и халатно относиться к работе по профилактике коррупции. Если есть нормативные правовые акты (НПА), регулирующие деятельность госоргана, и они имеют под собой пробелы или коллизии, которые увеличивают коррупционные риски при применении этих актов на практике, то это вина руководителя.

То есть, если у подчинённого появилась возможность участвовать в коррупционных схемах из-за недочетов в НПА, то закон квалифицирует работу руководителя, не устранившего эти недочеты, как преступное бездействие.

- Поправки также вводят понятие «проактивная услуга», - сообщил руководитель департамента. - Это услуга, которая предлагается гражданам от услугодателей, опережая обстоятельства. Очевидно, что при рождении ребёнка родитель обратится за свидетельством о рождении. Это тот случай, когда услугодатель идёт к гражданину, а не наоборот.

В поправках предусмотрены меры защиты государственных служащих при изменении структуры госоргана: гарантированы выплаты выходного пособия в размере среднемесячных заработных плат для работников, имеющих стаж не менее 3-х лет, а также теперь нельзя назначать госслужащего на временное место работы без его согласия.

Фото Георгия ГОВОРОВА