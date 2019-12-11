ACROS Re: Как и когда заработает банкротство физических лиц в... #1





(Пользователи) Сообщений: 36

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:01 Не всем нравиться списание кредитов, даже депутатам и соперникам Токаева по президентской предвыборной гонке. Правильно: почему я должен напрягаться выплачивая и основной долг и проценты по вознаграждениям, а кому то, только из-за того что так захотел Президент, спишеться ВСЁ ?? Или это политика и хитрый ход жирных банкиров ?? Им то из бюджета государство вернёт все списанные деньги ?!?! Не так , ли ??