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§ NG.kz
Как и когда заработает банкротство физических лиц в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37504
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обсуждение законопроекта о банкротстве физических лиц отложили до внедрения всеобщего декларирования доходов. Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков объяснил, как должна работать процедура банкротства и почему она не станет панацеей от всех проблем.
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§ ACROS
Re: Как и когда заработает банкротство физических лиц в...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не всем нравиться списание кредитов, даже депутатам и соперникам Токаева по президентской предвыборной гонке. Правильно: почему я должен напрягаться выплачивая и основной долг и проценты по вознаграждениям, а кому то, только из-за того что так захотел Президент, спишеться ВСЁ ?? Или это политика и хитрый ход жирных банкиров ?? Им то из бюджета государство вернёт все списанные деньги ?!?! Не так , ли ??
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