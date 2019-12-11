Как и когда заработает банкротство физических лиц в Казахстане

Обсуждение законопроекта о банкротстве физических лиц отложили до внедрения всеобщего декларирования доходов. Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков объяснил, как должна работать процедура банкротства и почему она не станет панацеей от всех проблем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Дальнейшую судьбу законопроекта о банкротстве физических лиц определяет Министерство финансов, однако Национальный банк имеет свои условия для введения такой возможности.

Смоляков уточнил, что процедура давно существует в международной практике.

"Нужно понимать, что процедура банкротства не может иметь массовый характер. Не может быть так, что с минимальной или небольшой суммой задолженности, просрочки заемщик сможет пройти процедуру. Во многих странах установлены минимальные пороги и минимальное количество дней просрочки. Это очень избирательный механизм, его нельзя рассматривать как массовый ответ на все проблемы", - объяснил он.

Второй вопрос, по его словам, связан с большой ответственностью физического лица, прошедшего процедуру банкротства. На обанкротившегося человека будут наложены большие ограничения.

"В международной практике есть ограничения на выезд, на получение доходов, на коммерческую деятельность, на занятие государственных должностей различных. Чтобы человек не пользовался процедурой банкротства, чтобы уйти от своих обязательств и продолжить потом свою нормальную экономическую деятельность", - рассказал Смоляков.

Кроме того, Смоляков обратил внимание на общественное мнение и понимание серьезности процедуры.

"У нас, к сожалению, часто считают, что закон о банкротстве - это панацея от всего. Но это очень точечный механизм. Сначала нужно ввести декларирование, добиться понимания от общества, и только потом можно приступать к разработке механизма", - отметил он.

Третий вопрос, по его словам, касается мониторинга доходов физлица, а также его сделок, как прошлых, так и будущих.

"Процедуры банкротства предусматривают полную оценку всех доходов, полную оценку всех сделок, которые произошли за определенный период, и потом мониторинг всех последующих источников доходов в течение определенного срока. Нужен мониторинг, не проводились ли какие-то сделки до объявления процедуры банкротства, связанные с выводом активов, с переоформлением имущества на третьих лиц, чтобы максимально снизить перечень активов. И также в последующем - откуда возникает доход у человека, который прошел процедуру", - добавил он.

Ранее депутат Мажилиса Дания Еспаева предложила ввести норму по банкротству физических лиц вместо списания кредитов. Она назвала списание долгов по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения беспрецедентной мерой и заявила, что это решение поставило в неравное положение граждан, которые погашали взятые кредиты, порой отказывая себе в самом необходимом, и честно выполняли взятые на себя обязательства.