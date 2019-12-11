Цитата: alex_60:

Раз производитель сливочного масла заявил свою цену на ярмарку, значит сливочное масло на ярмарке столько и будет стоить. А верю, не верю лёжа на диване,





Конечно, будет!

Только будет ли это сливочным маслом?

Интересуюсь, а диван здесь при чём?