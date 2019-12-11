Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?

Первая с начала этой зимы сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 14 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.

В отделе сельского хозяйства и предпринимательства предоставили "НГ" рекомендуемые цены.

Наименование продукции Рекомендуемые

цены, тенге говядина 1350-1500 свинина 1150-1300 баранина 1300-1500 конина 1500-1700 мясо птицы (куры) 750-850 колбаса вареная 900-1000 колбаса полукопченая 1100-1600 молоко 1,5-2,5% 210 масло сливочное 1000-1600 масло СПРЭД 500 яйцо С-1 230 макаронные изделия 165 мука высший сорт 140-150 мука первый сорт 99-125 сахар 150 мед 1500 рис 290 масло растительное 330-390 картофель 97 морковь 105 лук 85 капуста 145 свекла 70



