Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Георгий ГОВОРОВ
Первая с начала этой зимы сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 14 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало - в 9.00.
Фото из архива "НГ"
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.
В отделе сельского хозяйства и предпринимательства предоставили "НГ" рекомендуемые цены.
|
Наименование продукции
|
Рекомендуемые
|
говядина
|
1350-1500
|
свинина
|
1150-1300
|
баранина
|
1300-1500
|
конина
|
1500-1700
|
мясо птицы (куры)
|
750-850
|
колбаса вареная
|
900-1000
|
колбаса полукопченая
|
1100-1600
|
молоко 1,5-2,5%
|
210
|
масло сливочное
|
1000-1600
|
масло СПРЭД
|
500
|
яйцо С-1
|
230
|
макаронные изделия
|
165
|
мука высший сорт
|
140-150
|
мука первый сорт
|
99-125
|
сахар
|
150
|
мед
|
1500
|
рис
|
290
|
масло растительное
|
330-390
|
картофель
|
97
|
морковь
|
105
|
лук
|
85
|
капуста
|
145
|
свекла
|
70
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 106
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Но со шниТцелем не знакома А откуда вам знать то, что это такое.Это как вареники, в Амстердамк... :lol: :oops:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра. ))))) Таких людей...
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
таноми52: Интересуюсь, а диван здесь при чём? Не знаю. Как вариант, стоя, сидя в кресле, лёжа на полу. [Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:21]
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Добринцофф: Яйцо С1 одной фирмы,но по разной цене 310 и 230? Да.жк с1. Вчера. По 230 оставалось два десятка, С наклейкой социальная цена или продукт, точно не помню, сегодня цена была, яиц не...
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980: Мёд прям 2130 за литр. Нормально. Если вес литра 1.4 кг , то нормальный