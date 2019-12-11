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11.12.19 21:33
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
таноми52: Интересуюсь, а диван здесь при чём? Не знаю. Как вариант, стоя, сидя в кресле, лёжа на полу. [Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:21]
11.12.19 21:14
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Добринцофф: Яйцо С1 одной фирмы,но по разной цене 310 и 230? Да.жк с1. Вчера. По 230 оставалось два десятка, С наклейкой социальная цена или продукт, точно не помню, сегодня цена была, яиц не...
11.12.19 21:09
Я
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980: Мёд прям 2130 за литр. Нормально. Если вес литра 1.4 кг , то нормальный
11.12.19 21:02
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Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?

Георгий ГОВОРОВ

11 декабря 2019, 17:24 |  Общество

Первая с начала этой зимы сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 14 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.

В отделе сельского хозяйства и предпринимательства предоставили "НГ" рекомендуемые цены.

Наименование продукции

Рекомендуемые
цены, тенге

говядина

1350-1500

свинина

1150-1300

баранина

1300-1500

конина

1500-1700

мясо птицы (куры)

750-850

колбаса вареная

900-1000

колбаса полукопченая

1100-1600

молоко 1,5-2,5%

210

масло сливочное

1000-1600

масло СПРЭД

500

яйцо С-1

230

макаронные изделия

165

мука высший сорт

140-150

мука первый сорт

99-125

сахар

150

мед

1500

рис

290

масло растительное

330-390

картофель

97

морковь

105

лук

85

капуста

145

свекла

70



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Комментарии к новости
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§ юля елиссева
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25! Ну, не может быть масла сливочного за 1000-1600 таньга за килограмм! Так же как и не может быть спреда за 500 таньга. За такую сумму только маргарин!

[Исправлено: юля елиссева, 11.12.2019 - 18:22]
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§ alex_60
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Опять 25! Ну,

Не, опять двадцать пять.
Сходите да проверьте, Делов то.
Вчера зашёл в раузет.
Яйца с1 жк. Одни стоят 310,другие 230.
На вторых написано-социальные.
Вторых было две упаковки, я одну взял.
Сегодня пожарил, яйца как яйца.
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§ таноми52
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.12.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На вторых написано-социальные.


Это яйца из стабилизационного фонда. Входят в список социально значимых продовольственных товаров, реализуемых ниже розничных цен. Но разве сливочное масло входит в список таких товаров?
Юля права: опять 25!
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
. Но разве сливочное масло входит в список таких товаров? Юля права: опять 25!

Входит, не входит.
Раз производитель сливочного масла заявил свою цену на ярмарку, значит сливочное масло на ярмарке столько и будет стоить.
А верю, не верю лёжа на диване,
Просто бла-бла-бла.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 20:29]
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§ kbkz1980
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мёд прям очень даром.
Интересно хороший
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§ ACROS
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ОРТ картоп стоит 53 тенге за кило, напротив склада №7.
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§ таноми52
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.12.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Раз производитель сливочного масла заявил свою цену на ярмарку, значит сливочное масло на ярмарке столько и будет стоить. А верю, не верю лёжа на диване,



Конечно, будет!
Только будет ли это сливочным маслом?
Интересуюсь, а диван здесь при чём?
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§ Добринцофф
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6855
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Яйца с1 жк. Одни стоят 310,другие 230.

Яйцо С1 одной фирмы,но по разной цене 310 и 230?
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§ Козлов я
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Я
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 11.12.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мёд прям

2130 за литр. Нормально. Если вес литра 1.4 кг , то нормальный
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Яйцо С1 одной фирмы,но по разной цене 310 и 230?

Да.жк с1. Вчера. По 230 оставалось два десятка,
С наклейкой социальная цена или продукт, точно не помню, сегодня цена была, яиц не было.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:12]
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Интересуюсь, а диван здесь при чём?

Не знаю.
Как вариант, стоя, сидя в кресле,
лёжа на полу.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:21]
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