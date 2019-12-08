Цитата: Yorik:

Это не социализм: положено по плану на город два гастронома и один ЦУМ - все, так и будет.

Вот именно, что такой подход был оптимальным. Большой гастроном на определенный район города плюс специализированные магазины, если речь идет о продуктах. Глупо было настраивать магазины и киоски на каждом углу, как это произошло при капитализме, когда все бросились делать деньги на спекуляции, вместо того, чтобы работать и создавать продукт.

Цитата: Yorik:

Вот, прошло два года - констатирую факт: СМ в Костанае стало больше на 6, количество магазинов у дома заметно меньше

Я очень рад, но единственный вопрос тревожит меня, что считать супермаркетом? Сейчас вот Добринцофф сделает в своем магазине самообслуживание и назовет его супермаркетом и это уже будет СМ больше на 7, а магазинов у дома меньше на 1?

Цитата: Yorik:

Вы рьяно отстаивали позицию о том, что магазины у дома удобнее, в СМ все дороже, антисанитария и т.д. Ну так оно и есть. Неужели удобнее пилить в супермаркет, обойти его по периметру и купить пачку сигарет, булку хлеба и пакет молока, чем зайти за этим же в магазин у дома? Цены в СМ бывают дешевле в основном на товары повседневного спроса, зато на незнакомые товары их частенько задирают без всяких обоснований. Ну не мне Вам рассказывать про маркетинговые уловки. Под антисанитарией, насколько мне помнится, подразумевался свободный доступ к товару любого человека, что в наше время как-то не добавляет жизненного спокойствия. Так что моя позиция не изменилась.

Цитата: Yorik:

Это и есть конкуренция, дорогой Маркс - потребитель выбирает сервис, комфорт, ассортимент, маркетинговые предложения и т.д., о чем говорил Добринцофф.

Насколько я информирован, эта конкуренция не совсем честная. Например, одинаковый подход с лицензиями на продажу спиртных напитков для СМ и магазинов. Поставщики по блату забирают из СМ продукцию с истекающим сроком и пропихивают ее правдами и неправдами в магазины у дома. Ну и, наконец, когда магазины у дома окончательно задавят, что помешает супермаркетам договориться и создать новые правила игры с потребителем уже без супер акций и маркетинговых предложений?

Цитата: Yorik:

Кстати, в следующем году ждите еще как минимум 3 новых СМ

Ничего радостного в этом нет. Это означает, что общее состояние всех СМ в Костанае станет еще хуже, это очевидно даже младенцу.