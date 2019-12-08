Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
В конце ноября председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА подвергла острой критике ряд областей, в которых неэффективно использовались средства, выделенные республиканским бюджетом на строительство систем водоснабжения и водоотведения. Это происходило на парламентских слушаниях, посвященных водной безопасности Казахстана в Сенате.
Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге.
Иллюстративное фото stroitelstvoproektirovanie.com
По словам Годуновой, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области отчиталось, что проект выполнен. Однако фактически за 2017 год объект так и не был принят в эксплуатацию. В отчете, следовательно, была предоставлена недостоверная информация, считает глава Счетного комитета.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Алмат ИСЕНБАЕВ считает, что все обязательства по освоению средств, выделенных региону на строительство объекта, область выполнила. Правда, не в конце 2017 года, а годом позже.
- В рамках кредитных договоров освоение средств должно было закончиться 10 декабря 2018 года, - сообщает Исенбаев в своем письме в редакцию "НГ". - Данный объект строился двумя подрядными организациями - ТОО "Оркен" и ТОО "Стинг ТФК". С первой подрядной организацией ГКП "Жеолезорудная ТЭК" заключила договор, по которому подрядчик должен завершить работы в ноябре 2017 года. Из-за несоблюдение графика строительно-монтажных работ договор был расторгнут, а ТОО "Оркен" признан экономическим судом недобросовестным участником госзакупок.
Конкурс на проведение строительно-монтажных работ вновь был объявлен в январе 2018 года. Подрядчиком стало ТОО "Стинк ТФК", которое и завершило работы на объекте «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Акт приемки подписан 18 декабря 2018 года. Было освоено 1,2 млрд тенге. Неиспользованные средства в сумме 184,4 млн тенге возвращены в республиканский бюджет после ввода его в эксплуатацию.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
b.radikal.ru :lol: :lol: :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 08.12.2019 - 14:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Кустанай то причём? Я бы даже сказал Казахстан, то при чём? 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Ах ну да как же я мог забыть? 1000 с чем-то лет назад был ещё огого! :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
c.radikal.ru У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Смотрю, гололёд в КОстанае. Кто сильно - скользит,советую - a.radikal.ru Соль купить и посыпать,возле своей калитки. На 400 квадратных метра хватает... :lol: :oops: