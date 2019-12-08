Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?

8 декабря 2019, 12:31 |  Государство

В конце ноября председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА подвергла острой критике ряд  областей, в которых неэффективно использовались средства, выделенные республиканским бюджетом на строительство систем водоснабжения и водоотведения. Это происходило на парламентских слушаниях, посвященных водной безопасности Казахстана в Сенате.

Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта  - 1,4 млрд тенге.

Иллюстративное фото stroitelstvoproektirovanie.com

По словам Годуновой, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области отчиталось, что проект выполнен. Однако фактически за 2017 год объект так и не был принят в эксплуатацию. В отчете, следовательно, была предоставлена недостоверная информация, считает глава Счетного комитета.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Алмат ИСЕНБАЕВ считает, что все обязательства по освоению средств, выделенных региону на строительство объекта, область выполнила. Правда, не в конце 2017 года, а годом позже.

-  В рамках кредитных договоров освоение средств должно было закончиться  10 декабря 2018 года, - сообщает Исенбаев в своем письме в редакцию "НГ". -  Данный объект строился двумя подрядными организациями - ТОО "Оркен" и ТОО "Стинг ТФК". С первой подрядной организацией ГКП "Жеолезорудная ТЭК" заключила договор, по которому подрядчик должен завершить работы в ноябре 2017 года. Из-за несоблюдение графика строительно-монтажных работ договор был расторгнут, а ТОО "Оркен" признан экономическим судом недобросовестным участником госзакупок.

Конкурс на проведение строительно-монтажных работ  вновь был объявлен в январе 2018 года. Подрядчиком стало ТОО "Стинк ТФК",  которое и завершило работы на объекте «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Акт приемки подписан 18 декабря 2018 года. Было освоено 1,2 млрд тенге.  Неиспользованные средства в сумме 184,4 млн тенге возвращены в республиканский бюджет после ввода его в эксплуатацию.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.12.19 13:53 Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае
08.12.19 11:35 Первые в мире свиньи с клетками обезьян родились в Китае
08.12.19 10:11 В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и стихами Макатаева
07.12.19 20:39 Письма Деду Морозу от маленьких, но очень творческих личностей
07.12.19 17:45 Сократить теплопотери в старой двухэтажке пытается Костанайская теплоэнергетическая компания
07.12.19 14:02 Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
07.12.19 12:41 Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
07.12.19 11:18 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
07.12.19 10:23 Полицейские прокомментировали поиски подростка, ушедшего из дома более недели назад в Рудном
07.12.19 09:08 Николай ВОРОНИН: Опять бессмысленный шаг?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сталкер
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге// - так это разве критика?! Это так... Нашли один объект, где попались чиновники на взятке и аким Рудного Гаязов на неслужебных контактах с подрядчиком, и критика...

Там в этой сфере ого-го-го что творится, и объектов сейчас по области по водоснабжению в сёлах более двадцати, где присутствуют дичайшие нарушения и коррупционные проявления. И сомневаюсь, что аким области не в курсе... А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как.

[Исправлено: Сталкер, 08.12.2019 - 12:48]
Профайл Посетить вебсайт

§ КГСПС
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркалыкский главный строитель вроде как раз по этой теме под следствием?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 2
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх