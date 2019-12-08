Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?

В конце ноября председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА подвергла острой критике ряд областей, в которых неэффективно использовались средства, выделенные республиканским бюджетом на строительство систем водоснабжения и водоотведения. Это происходило на парламентских слушаниях, посвященных водной безопасности Казахстана в Сенате.

Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге.

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По словам Годуновой, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области отчиталось, что проект выполнен. Однако фактически за 2017 год объект так и не был принят в эксплуатацию. В отчете, следовательно, была предоставлена недостоверная информация, считает глава Счетного комитета.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Алмат ИСЕНБАЕВ считает, что все обязательства по освоению средств, выделенных региону на строительство объекта, область выполнила. Правда, не в конце 2017 года, а годом позже.

- В рамках кредитных договоров освоение средств должно было закончиться 10 декабря 2018 года, - сообщает Исенбаев в своем письме в редакцию "НГ". - Данный объект строился двумя подрядными организациями - ТОО "Оркен" и ТОО "Стинг ТФК". С первой подрядной организацией ГКП "Жеолезорудная ТЭК" заключила договор, по которому подрядчик должен завершить работы в ноябре 2017 года. Из-за несоблюдение графика строительно-монтажных работ договор был расторгнут, а ТОО "Оркен" признан экономическим судом недобросовестным участником госзакупок.

Конкурс на проведение строительно-монтажных работ вновь был объявлен в январе 2018 года. Подрядчиком стало ТОО "Стинк ТФК", которое и завершило работы на объекте «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Акт приемки подписан 18 декабря 2018 года. Было освоено 1,2 млрд тенге. Неиспользованные средства в сумме 184,4 млн тенге возвращены в республиканский бюджет после ввода его в эксплуатацию.