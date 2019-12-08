Цитата: Yorik:

Нужно ли Вам сейчас лично и хорошо знать директора магазина, чтобы купить колбасу? Или сапоги? Купить - т.е. физически получить доступ к этому товару.

Блат это не только доступ к товару. Но раз уж Вы заговорили о доступе к товару, пойдем в эту сторону. При капитализме точно так же возможен дефицит товара, Вы же не будете этого отрицать? Причины дефицита могут быть разные, но раз появляется дефицит, то знакомство с директором не помешает, а это и есть блат.

Цитата: Yorik:

И как? Расскажите, очень интересно, честно.

Не буду опускаться в самые подлые низы конкуренции, хотя и они всегда могут помочь настоящему капиталисту в вопросах выдержки Боливара, остановлюсь лишь на парочке общеизвестных конкретных примеров. Добринцофф сможет легко обойти конкурентов, если заручится блатом в определенных органах и начнет продавать нелицензионное спиртное, не соблюдать время продажи и не обращать внимание на возраст клиентов.

Цитата: Yorik:

Например, не задумывались, почему в Марте вместо Тамаши Смолл теперь? Или - почему новый ТЦ открылся?

Ну так все просто - старые задолбались выживать, потому что на все эти бесконечные супермаркеты и ТЦ никогда не хватит нормального количества покупателей. Поэтому все эти Тамаши ведут вялотекущее существование среди своих многочисленных собратьев, перебиваясь с хлеба на квас, а потом благополучно переправляются через реку Смородину. А новые, которые приходят, не изучают рынок, а просто вбухивают бабло в надежде его отбить и приумножить, но не тут-то было. И начинается новый виток вялотекущей спирали.

Цитата: Yorik:

Прогресс, Вы уже признали, что она есть

Ну раз Вы сами просили меня привести примеры, значит само наличие конкуренции и не оспаривалось. А если Вы видите какой-то прогресс, то это просто проблемы со зрением.