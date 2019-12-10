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≡ «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг Кайрата АХМЕТОВА прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 10 декабря. Представители СМИ вели прямые эфиры в социальных сетях, поэтому некоторые вопросы поступали не только от журналистов, но и от читателей.
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§ abaika95
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// В Ленинском Пути тоже возмущаются//



2 коммента,Алекс иииии Юджин наверно))


Цитата-//других газетах махом подтираются комменты//


Враньё,что выяснилось в комменте #10)
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§ Маркс
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.12.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в ветке, о кронировании, кроме Юджина, никто не говорит. Боятся - все, чтоли?...

Ну а как иначе! Говорят, что если на форуме НГ три раза написать слово "дровосек", выделив его жирным шрифтом, то ровно в полночь из под кровати появится черная рука с бензопилой и начнет кронировать всех спящих. Один мальчик написал это слово всего один раз, лег спать и ночью почувствовал запах бензина из-под кровати. Он потерял сознание, а утром очнулся седым стариком, а на правой ноге не хватало двух пальцев. А одна девочка написала это слово два раза и утром вся семья проснулась без правых ног. А один смелый пацан написал это слово с ошибкой, а когда утром полиция зашла в его комнату, то вся мебель была распилена на дрова, а на стене зеленкой было написано "Я пришол!". Больше этого пацана никто не видел, а в городе после этого начали пилить деревья и деньги.
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