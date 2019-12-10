Маркс «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 638

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:33 Цитата: drakon:

А в ветке, о кронировании, кроме Юджина, никто не говорит. Боятся - все, чтоли?...

Ну а как иначе! Говорят, что если на форуме НГ три раза написать слово "дровосек", выделив его жирным шрифтом, то ровно в полночь из под кровати появится черная рука с бензопилой и начнет кронировать всех спящих. Один мальчик написал это слово всего один раз, лег спать и ночью почувствовал запах бензина из-под кровати. Он потерял сознание, а утром очнулся седым стариком, а на правой ноге не хватало двух пальцев. А одна девочка написала это слово два раза и утром вся семья проснулась без правых ног. А один смелый пацан написал это слово с ошибкой, а когда утром полиция зашла в его комнату, то вся мебель была распилена на дрова, а на стене зеленкой было написано "Я пришол!". Больше этого пацана никто не видел, а в городе после этого начали пилить деревья и деньги.