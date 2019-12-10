«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате

Брифинг акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 10 декабря. Аким рассказал о социально-экономическом развитии города за 2019 год, о планах на 2020 год и ответил на вопросы журналистов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В частности, Ахметов сообщил, что планируется капитальный ремонт трех школ - №№ 4, 6, 19 - и детского сада № 27.

- В целом в областном центре на 12 единиц увеличилось количество детских садов, - отметил он. - За все время на благоустройство детских площадок было выделено 4,4 млрд тенге, в 2020 году будет выделено еще 400 млн тенге. Между городскими ПКСК, отделом ЖКХ, отделом жилищных отношений и ТОО «Тазалык-2012» были заключены договоры о содержании детских площадок. Обслуживает их ПКСК. Если нужен текущий или капитальный ремонт, деньги, как балансодержатель, выделяет отдел ЖКХ. Мониторит состояние площадок отдел жилищных отношений. А мусорные контейнеры устанавливает «Тазалык-2012». Средняя заработная плата по Костанаю составляет 152 549 тенге - на 4% выше, чем по области.

Отвечая на вопрос о проблемах с освещением, Кайрат Ахметов признал, что сейчас без фонарей 30% улиц - это 126 улиц и проулков из 483-х. На установку фонарей требуется 1 млрд 326 млн тенге. Затраты на содержание и ремонт костанайских сетей освещения, включая плату за электричество в ночное время, в 2018 году составили 93 млн тенге.

Представители СМИ вели прямые эфиры брифинга акима в социальных сетях, поэтому некоторые вопросы - например, о ремонте дорог - поступали не только от журналистов, но и от читателей. Подписчиков аккаунта "НГ" в Instagram особо интересовало состояние ул. Каирбекова, на которой, по их словам, «ремонта не было 20-25 лет», причем «ремонт сделали до ул. Лермонтова и бросили».

- Улица Каирбекова относится в числу улиц, на которых реконструкция будет продолжена в следующем году, - ответил Ахметов. - Ремонт на ней не бросили, а закончили на ул. Лермонтова, потому что выделили всего 220 млн тенге, а на полную реконструкцию нужно около 1 млрд 270 млн тенге. В 2020 году реконструкция будет продолжена на улицах Каирбекова, Чкалова и Алтынсарина. В этом году мы положили асфальт на 23 км улиц, на которых никогда не было асфальта. Еще остается 63 км улиц с грунтовым покрытием. В следующем году мы хотим положить асфальт на 30 км таких улиц, а к 2022 году полностью асфальтировать все улицы Костаная с грунтовым покрытием.

- Кайрат Жумашович, недавно на брифинге в Астане аким нашей области Архимед Бегежанович Мухамбетов озвучил размер своей заработной платы (762 000 тенге в месяц с учетом выплат - «НГ») и рассказал о своем жилье. В частности, он сказал, что живет в домике площадью 200 кв. м, содержание которого оплачивает из своего кармана. Какова ваша заработная плата в месяц и в каком домике живете вы? - спросила корреспондент «НГ».

Напомним, 5 декабря на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Нур-Султане акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА спросили: "Правда ли, что вы занимаете целую резиденцию, содержание которой обходится налогоплательщикам 50 млн тенге?". Вопрос был связан с расследованием «НГ», которое мы провели в июле 2018 года, выяснив, что Мухамбетов проживает в закрытой резиденции площадью 21 га, на которых расположены 14 объектов, в том числе теннисный корт и баня.

"Это не моя резиденция, это комплекс, - ответил на брифинге в СЦК Мухамбетов. - Не только акимы областей, которые до меня работали, но и секретари обкома партии жили в домике, который специально определен для руководителя области. Он составляет около 200 кв. м. В нем я и проживаю. Содержание комплекса обходится в 50 млн тенге. Домик, за который я плачу из своего кармана. Квитанции все есть, я уже предоставлял. Так же до меня делали мои коллеги. Ранее, когда жили другие руководители, этот вопрос не поднимался, но вот неправильную информацию дали, я считаю, некорректно».

Фраза Мухамбетова, назвавшего строение площадью 200 кв. м «домиком», вызвала много комментариев пользователей Казнета. Появился даже мем с картинкой, похожей на этикетку известной торговой марки, надписью «Домик в Костанае» и фотографией акима Костанайской области.

- С 1999 года я живу в одном и том же доме по ул. Победы, - ответил на вопрос Кайрат Ахметов. - Кстати, в этом году 31 декабря будет 20 лет, как я в него въехал. Дом площадью 167 кв. м, меня полностью устраивает. На руки получаю в месяц 390 000 тенге, с учетом всех выплат.

- Наши читатели спрашивают о новом здании Jastar Saraiy. Якобы по вашему распоряжению с 2020 года в нем нельзя брать в аренду зал для выступление российских и зарубежных артистов. Организаторы таких концертов сильно возмущены и считают, что это лишает костанайцев культурной жизни. Правда ли это и если да, то с чем связан запрет на аренду зала? - прозвучал следующий вопрос.

- Никогда не слышал о такой проблеме, - ответил аким Костаная. - Новый Jastar Saraiy относится к областному управлению культуры, поэтому он не в моей компетенции. В ведении города - Дом культуры «Мирас», в нем любые актеры могут снимать зал.

- Когда вы пришли на должность акима Костаная, то сказали, что «к каждому дереву будет индивидуальный подход». Однако со стороны наших читателей поступает очень много нареканий по поводу кронирования деревьев. Топинг, который вы делаете, по мнению экологов и биологов, делается один раз в жизни дерева, вы делаете его несколько раз в несколько лет, а то и за год. Деревья стоят без веток, тени нет, люди возмущается. С кем вы советуетесь по обрезке и насколько, на ваш взгляд, она правильная? - спросила корреспондент "НГ".

- Почему-то все возмущения на кронирование и обрезку деревьев исходят, в основном, от «Нашей Газеты», - уточнил Ахметов. - Около 90% жителей говорят нам слова благодарности по поводу обрезки деревьев. Возмущается только «Наша Газета», с журналистами которой мы плотно сотрудничаем по обрезке. Конечно, специалистов в отделе ЖКХ не хватает, есть отдельные случаи неправильной обрезки, но в целом работа проводится правильно. Когда дереву по 40-50 лет, его необходимо кронировать. Кстати, много просьб о кронировании старых деревьев, особенно во дворах, исходит от самих жителей. Так что в целом все проводится правильно. О фактах неправильной обрезки просьба сообщать в акимат.

Всего на брифинге было задано более 15 вопросов.