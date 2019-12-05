По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал информацию о своем жилье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты спросили у акима о его резиденции. "По информации СМИ, вы проживаете в резиденции из 14 объектов, а ежегодно на ее содержание уходит более 50 миллионов тенге. Также в СМИ пишут, что строится дорога именно до вашей резиденции", - спросили представители СМИ.

Фото из архива "НГ"

"Это не моя резиденция, это комплекс. Не только акимы областей, которые до меня работали, но и секретари обкома партии жили в домике, который специально определен для руководителя области. Он составляет около 200 квадратных метров. В нем я и проживаю. Содержание комплекса обходится в 50 миллионов тенге. Домик, за который я плачу из своего кармана. Квитанции все есть, я уже предоставлял. Так же до меня делали мои коллеги. Ранее, когда жили другие руководители, этот вопрос не поднимался, но вот неправильную информацию дали, я считаю, некорректно.

Дорога построена чуть более километра, а отремонтировано 500-600 метров, но в первую очередь это для жителей поселка Амангельды. Именно на этой дороге расположены автотранспортные предприятия, которые осуществляют пассажирские перевозки. Ради этого и расширили. Далее, если до резиденции ехать, дорога в прежнем состоянии, никто дорогу не расширял", - заключил он.

В 2018 году на YouTube-канале "Нашей Газеты" появились кадры комплекса из 14 объектов, в одном из которых, живет аким Костанайской области.