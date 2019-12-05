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abaika95
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По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции

5 декабря 2019, 13:33 |  Государство

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал информацию о своем жилье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты спросили у акима о его резиденции. "По информации СМИ, вы проживаете в резиденции из 14 объектов, а ежегодно на ее содержание уходит более 50 миллионов тенге. Также в СМИ пишут, что строится дорога именно до вашей резиденции", - спросили представители СМИ.

Фото из архива "НГ"

"Это не моя резиденция, это комплекс. Не только акимы областей, которые до меня работали, но и секретари обкома партии жили в домике, который специально определен для руководителя области. Он составляет около 200 квадратных метров. В нем я и проживаю. Содержание комплекса обходится в 50 миллионов тенге. Домик, за который я плачу из своего кармана. Квитанции все есть, я уже предоставлял. Так же до меня делали мои коллеги. Ранее, когда жили другие руководители, этот вопрос не поднимался, но вот неправильную информацию дали, я считаю, некорректно.

Дорога построена чуть более километра, а отремонтировано 500-600 метров, но в первую очередь это для жителей поселка Амангельды. Именно на этой дороге расположены автотранспортные предприятия, которые осуществляют пассажирские перевозки. Ради этого и расширили. Далее, если до резиденции ехать, дорога в прежнем состоянии, никто дорогу не расширял", - заключил он.

В 2018 году на YouTube-канале "Нашей Газеты" появились кадры комплекса из 14 объектов, в одном из которых, живет аким Костанайской области.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, 13 объектов - пустуют?... :lol:
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§ Lex
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что грек, что трицадка- всё как с гуся вода :lol: . И ничего никогда не изменится. Одного не пойму- почему как в туркменистане не поём песенки и в ладоши не хлопаем )))
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* drakon
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Одного не пойму- почему как в туркменистане не поём песенки и в ладоши не хлопаем )))

Всё,ещё - впереди... :oops:
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* drakon
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

но и секретари обкома партии жили в домике,

Что то не помню этого... :lol:
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§ сайлау курманов
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3311
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.12.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо кусать Архимеда, он хороший парень
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§ abaika95
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что то не помню этого//



А вы что у них частый гость были?) Чтобы знать где и как они жили?)
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§ Vit
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Зачем пить боржоми(с) когда уже все произошло. Раньше надо было кормить местного участкового. А теперь перед новым годом забрать зарплату у продовец, у детей их и отдать мусорам.. Они кушать мороженое хотят., а твои, мои не хотят. Дети. Пусть сосут...тогда
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* drakon
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы что у них частый гость были?) Чтобы знать где и как они жили?)

У обласгных был нечасто, у одного тодько - был.
У Первого секретаря Тарановского райкома, бывал часто.
Его дочь, в нашу Тусовку, входиоа. Конечно,
когда родителей дома небыло. Ты думаешь,что
я такой простой парень быо?... :lol: :lol: :oops:
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§ abaika95
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пусть сосут...тогда//




Чет ты Вит совсем жёстко...
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§ abaika95
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У Первого секретаря Тарановского райкома, бывал часто.Его дочь, в нашу Тусовку, входиоа. Конечно,//



Так себе достижение)))



Цитата-//обласгных был нечасто, у одного тодько - был.//



У кого конкретно и в каком амплуа?) Проводку ремонтировали не?)
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§ abaika95
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А что, 13 объектов - пустуют?//


Дракон вот написано в материале)

Цитата-//секретари обкома партии жили в домике, который специально определен для руководителя области. Он составляет около 200 квадратных метров. В нем я и проживаю.//
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§ alex_60
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У обласгных .... тодько ... входиоа... быо..


мрак какой то.речь бессвязная..

[Исправлено: alex_60, 05.12.2019 - 14:40]
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§ unrepeatable
Re: По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 05.12.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже же не актуально....одно и тоже спрашивают. А мне кстати интересно, почему и вправду вопрос об это появился только при нынешнем акиме??? А когда там другие жили... как бэээ, норм???...
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* drakon
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18039
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.12.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
составляет около 200 квадратных метров. В нем я и проживаю.//

А в других 13, дрова хранят, или кизяк для отопления?... :lol:
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§ abaika95
По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А в других 13, дрова хранят, или кизяк для отопления?//



Незнаю,чет журналисты на брифинге этим
вопросам не заинтересовались) для гостей я думаю, 01 и 02 не в гостиницу же их везти)
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