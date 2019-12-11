Butch Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25% #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 318

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:09 Цитата: alex_60:

а не отдельным студентам и учителям с полицаями.

Здесь, господин Alex, мне кажется Вы отчасти ошибаетесь. В плане эффективности затеи, я имею ввиду. К чему приведёт "раздача" всем? Да ни к чему, кроме смены количества цифр на ценниках и увеличению количества выпущенных ден.знаков. То есть масштабно изменения вряд ли будут иметь место. Ну может быть весьма незначительные. Тогда как, думаю, следует помнить что перечисленные Вами категории являются НЕ производительными ресурсами. Иначе говоря они не производят ничего из того что может интересовать потенциальных потребителей вне страны, и в то же время и внутри экономики они не производят прибавочных стоимости или продукта. Таким образом возникает вопрос какой смысл стимулировать их деятельность путём ухудшения материального положения? На мой взгляд никакого. Тогда как противоположная ситуация, считаю, будет обладать куда как бОльшим стимулирующим эффектом.

Большой открытый вопрос, конечно, в его реализации. И тут полагаю и есть тот триггер который будет характеризовать эффективность патриотических политических программ.