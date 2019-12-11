Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме молодежи объявил о повышении стипендии студентам вузов и колледжей с января 2020 года на 25%, передает корреспондент zakon.kz.

- С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И в целом это коснется около 130 тысяч человек, - сказал он.

Также, по словам главы государства, аналогичная поддержка будет оказана студентам колледжа.

- Как вы помните, с сентября этого года 30% повышена стипендия 122 тысячам учащихся, получающим рабочие специальности. По моему поручению правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, - отметил Токаев.

Он добавил, что это еще 100 тысяч человек.

- Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов, - заключил Президент.