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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я думаю, что вы-хороший.Где-то в глубине души.

Вот вы и сами нашли своего психотерапевта.
Более того,сама обращусь к нему если будут вопросы.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А поверхностно значит создаю впечетление плохого?) Странно,вроде никого не материл, врать не врал) почему такое отношение?)

Дак, не огорчайтесь.
Не надо падать духом!
Завтра, вместе с Лилей и со мной, к психиатру.
Прямо с утра!
Рс селезенкой чую. Ох и почитает завтра нас тут с утра. Местный хирург. И психиатр, не понадобится. Ампутирует чего не надо.

:oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Завтра, вместе с Лилей и со мной, к психиатру//



Ну если осознаёте что надо то это уже 60 процентов выздоровления говорят) мне пока не надо к нему.....)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если осознаёте что надо то это уже 60 процентов выздоровления говорят)

А сколько треба для заболевания? И кто решает? :lol:
Как больному объяснить, что он пациент, а не доктор? :lol: 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как больному объяснить, что он пациент, а не доктор?//





А там одну логическую задачку знать надо) если ее понимаешь значит ты доктор и пока не пациент))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А там одну логическую задачку знать надо)

Ну по сценарию, точно от /Козлов Я/ что то придёт! :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.19 - 00:56
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загадку можно в студию
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Загадку можно в студию

Лили, а что ещё не в курсе? ;-) :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.19 - 01:11
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лили, а что ещё не в курсе?

Если мне что то интересно,я просто спрашиваю.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Если мне что то интересно,

Я тоже? :oops:
Но можем начать. Если что не так Абайка поправит ;-)
- Скажите, доктор, - спрашивает у главврача психиатрической лечебницыпроверяющий, - как вы определяете, излечился больной или нет?- Мы устраиваем выздоравливающим небольшой экзамен: наполняем ванну водой,кладем рядом кружку и ложку и предлагаем пациенту опорожнить ванну... :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да ответ:
...- А все понятно! Здоровый человек обязательно воспользуется кружкой, а не ложкой!
- Отнюдь! Здоровый просто вытащит пробку.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы думаете этот примитивизм имел ввиду Абайкин?
Наврятли.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.12.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Наврятли.

Ну завтра посмотрим. Надеюсь тоже что то новенькое услышать.
Хотя просто шутим? Новый год же на носу! ;-)
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