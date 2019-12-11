Цитата: abaika95:

А поверхностно значит создаю впечетление плохого?) Странно,вроде никого не материл, врать не врал) почему такое отношение?)

Дак, не огорчайтесь.

Не надо падать духом!

Завтра, вместе с Лилей и со мной, к психиатру.

Прямо с утра!

Рс селезенкой чую. Ох и почитает завтра нас тут с утра. Местный хирург. И психиатр, не понадобится. Ампутирует чего не надо.



