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§ NG.kz
Три случая "коммунального терроризма" произошли за одну ночь в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хотим предупредить жителей города! - говорится в сообщении. - Зафиксирован случай "коммунального терроризма". Сегодня ночью неизвестные лица проникали в подвал и полностью закрывали задвижки подачи горячей и холодной воды на дом".
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§ abaika95
Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2166
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Както странно это все?) Как эти террористы в подвалы проникнуть могли,если они в большинстве своем закрыты/забиты это раз

Что за странное определение целей для "атак" они выбрали? Дома на значительном расстоянии друг от друга находятся Это два


Кому это все понадобилось и какие цели преследовали эти Карлосы "Шакалы" это три?)
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§ denfostr
Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 10.12.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 и 8, 8 и 7.но 9 и 4!уже никакой логике не поддается) это как 3,7 и туз! И пиковая дама.
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§ Маркс
Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
7 и 8, 8 и 7.но 9 и 4!уже никакой логике не поддается)

Все просто! Мужик забыл сотовый телефон дома, а его жена работает диспетчером КТЭК. Вот он таким образом сообщал ей свое текущее местонахождение.
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§ Coopidon
Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за...
Coopidon


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Сообщений: 378
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что насчёт терроризма говорит премудрейшая википедия:
Цитата:
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора

То есть, все таки политика...
8-)
Вот что насчёт террора говорит всезнающая Википедия:

Цитата:
Терро́р (лат. terror «страх, ужас») — устрашение политических противников путём физического насилия, вплоть до убийства. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства[

8-)
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§ Coopidon
Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, если взять в кавычки, то это как-то объясняет толкование этого термина в интертрепации ,,сотрудниками пресс-службы'' и ,,журналистами газеты''?
Или все таки, ктото что-то не договаривает?
И таки, завелась и у нас парочка ,,террористов"?
:-o
Рс ну действительно, чем мы хуже той же Европы, в нашем стремлении быть к ней ближе?
:-x
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