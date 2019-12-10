abaika95 Re: Три случая "коммунального терроризма" произошли за... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2166

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Както странно это все?) Как эти террористы в подвалы проникнуть могли,если они в большинстве своем закрыты/забиты это раз



Что за странное определение целей для "атак" они выбрали? Дома на значительном расстоянии друг от друга находятся Это два





Кому это все понадобилось и какие цели преследовали эти Карлосы "Шакалы" это три?)