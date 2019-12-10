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Три случая "коммунального терроризма" произошли за одну ночь в Костанае

10 декабря 2019, 08:49 |  Происшествия

Об инцидентах сегодня, 10 декабря, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".

"Хотим предупредить жителей города! - говорится в сообщении. - Зафиксирован случай "коммунального терроризма". Сегодня ночью неизвестные лица проникали в подвал и полностью закрывали задвижки подачи горячей и холодной воды на дом".

Первый сигнал об отсутствии горячей и холодной воды поступил диспетчеру КТЭК в 23:45 из дома № 7 в 8 микрорайоне. И почти сразу - звонок из дома № 8 "А" в 7 микрорайоне. А в полночь поступило сообщение об отключении горячей и холодной воды в доме № 4 в 9 микрорайоне.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, однако, как отмечают в пресс-службе, КТЭК не может подать заявление, поскольку отключение произошло внутри дома, а не на сетях теплокомпании.
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