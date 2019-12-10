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≡ «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг Кайрата АХМЕТОВА прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 10 декабря. Представители СМИ вели прямые эфиры в социальных сетях, поэтому некоторые вопросы поступали не только от журналистов, но и от читателей.
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§ abaika95
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2166
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// В Ленинском Пути тоже возмущаются//



2 коммента,Алекс иииии Юджин наверно))


Цитата-//других газетах махом подтираются комменты//


Враньё,что выяснилось в комменте #10)
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