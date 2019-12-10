yudjin Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6268

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата: Между городскими ПКСК, отделом ЖКХ, отделом жилищных отношений и ТОО «Тазалык-2012» были заключены договоры о содержании детских площадок.

Может все-таки не про детские, а о мусорных площадках речь?



Цитата: Мониторит состояние площадок отдел жилищных отношений.

Положа руку на сердце... да не х... он не мониторит, пока по ватсапу не направишь на 109 фото.

И толку-то... хватает на разовую уборку убожества под названием мусорная площадка. Они как были с засра...ые, не приведенные в цивилизованный вид, так и стоят.



Про опыт обращения я уже писал, повторюсь:

Обращался и отправлял фото 5 раза по ватсапу.Первый раз с весенними пейзажами от остановки схи. Ни ответа, ни привета не было. Но летом сделали асфальтированную пешеходную дорожку.



Второй раз были безобразные мусорные площадки 9 микрорайона. Ответ по ватсапу был чтобы обращались в пкск и жилинспекцию. Но после помню 3,14...лей в акимате дали всем: тазалыку, пкск, дворникам... Единожды очистили вокруг всех площадок, у 2-х заменили ограждение. На этом - всё!



Упорядоченная система по вывозу и содержанию в порядке мусорных площадок так и не выработалась...Летом снова отправил фото мусорок. Через сутки пришел номер моего обращения. Перезвонили... спустя 2 недели!!!Спрашивают, мол, вашу проблему устранили?Говорю, эту - да, но в соседнем дворе снова вокруг засра..но. Попросили фото..отправил. Ответа больше не было.