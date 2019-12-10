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≡ «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг Кайрата АХМЕТОВА прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 10 декабря. Представители СМИ вели прямые эфиры в социальных сетях, поэтому некоторые вопросы поступали не только от журналистов, но и от читателей.
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§ Victor Yang
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12258
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Около 90% жителей говорят нам слова благодарности по поводу обрезки деревьев.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37038


Прямо вот более 200 тысяч жителей говорят? Очень сомневаюсь. Также как сомневаюсь что людям в радость летом под палящим солнцем находиться. У нас во дворе было спасение летом - когда дети играют на площадке, родители сидят в тени деревьев. Этой осенью из деревьев сделали столбики - не думаю что все будут очень рады.
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§ Маркс
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Около 90% жителей говорят нам слова благодарности по поводу обрезки деревьев.

Цитата:
Victor Yang:
Прямо вот более 200 тысяч жителей говорят?

Удивительно, что даже в окружении акима есть 10% людей, которые не согласны с обрезкой деревьев. Это о многом говорит.
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§ yudjin
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
yudjin


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Сообщений: 6268
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Между городскими ПКСК, отделом ЖКХ, отделом жилищных отношений и ТОО «Тазалык-2012» были заключены договоры о содержании детских площадок.

Может все-таки не про детские, а о мусорных площадках речь?

Цитата:
Мониторит состояние площадок отдел жилищных отношений.

Положа руку на сердце... да не х... он не мониторит, пока по ватсапу не направишь на 109 фото.
И толку-то... хватает на разовую уборку убожества под названием мусорная площадка. Они как были с засра...ые, не приведенные в цивилизованный вид, так и стоят.

Про опыт обращения я уже писал, повторюсь:
Обращался и отправлял фото 5 раза по ватсапу.Первый раз с весенними пейзажами от остановки схи. Ни ответа, ни привета не было. Но летом сделали асфальтированную пешеходную дорожку.

Второй раз были безобразные мусорные площадки 9 микрорайона. Ответ по ватсапу был чтобы обращались в пкск и жилинспекцию. Но после помню 3,14...лей в акимате дали всем: тазалыку, пкск, дворникам... Единожды очистили вокруг всех площадок, у 2-х заменили ограждение. На этом - всё!

Упорядоченная система по вывозу и содержанию в порядке мусорных площадок так и не выработалась...Летом снова отправил фото мусорок. Через сутки пришел номер моего обращения. Перезвонили... спустя 2 недели!!!Спрашивают, мол, вашу проблему устранили?Говорю, эту - да, но в соседнем дворе снова вокруг засра..но. Попросили фото..отправил. Ответа больше не было.
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§ yudjin
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
yudjin


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Сообщений: 6268
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.12.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Около 90% жителей говорят нам слова благодарности по поводу обрезки деревьев.

Как всегда популизм и ложь... 90% жителей физически не могли ему высказать своё мнение. Я больше поверю, что 90% - против.

Цитата:
Когда дереву по 40-50 лет, его необходимо кронировать.

Вот целую ветку о ветках на форуме открыл...
Костанай кронированный для реального видения беспредела.
Прошу кустанайцев дополнять и высказываться, а Ахметова с Тарасовым читать...
P.S. фоточки могу распечатать и занести Тарасову домой если что...
он то не видит, что в 100 метрах от его домика на кронированных "специалистам" тополях неестественные молодые ветви стали валиться:




... а им все как об стенку горох...

[Исправлено: yudjin, 10.12.2019 - 17:10]
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§ yudjin
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6268
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.12.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда дереву по 40-50 лет, его необходимо кронировать.

Вопрос "агроному" Ахметову.
Сколько лет эти клёнам по ул.Баймагаметова и какова необходимость их так оболванивать?
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§ Добринцофф
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6850
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.12.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Как всегда популизм и ложь... 90% жителей физически не могли ему высказать своё мнение. Я больше поверю, что 90% - против

Ну вот опять скажет ,что только "Наша газета" возмущается.
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§ drakon
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18087
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот опять скажет

Он не - скажет. Он уже - сказал.
Володя, видео смотри - внимательно...
:lol: :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18087
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в ветке, о кронировании,
кроме Юджина, никто не
говорит.
Боятся - все, чтоли?... :lol: :-o
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§ Lex
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.12.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

а в других газетах махом подтираются комменты. Свобода слова с кляпом, не иначе. Участок Баймагамбетова с Гоголя по Павлова когда обрезали мягко говоря "ахнул" не я один, а и все сидящие в машине. Такой вид, как будто фильм снимают о конце света. Это же не кронирование, остались то одни пеньки! В Алмате уже докронировались, что заместо теней от деревьев ходят как в Сахáре- под прямыми палящими. И до нас это добралось.
Горе от ума одним словом.
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§ Victor Yang
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12258
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.12.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот опять скажет ,что только "Наша газета" возмущается.

Кстати, он тут тоже не прав. В Ленинском Пути тоже возмущаются.
https://kstnews.kz/news/commune/item-40835
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§ kbkz1980
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Ленинском Пути

Смотрю симпатия к изданию проснулась.
:lol:
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§ drakon
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18087
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пути тоже возмущаются.

Наш, Алекс, только - возмутился... :lol:
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* ACROS
Re: «А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.12.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путь живёт хоть в хрустальном замке, ест с китайского фарфора, ходит на золотой унитаз, но ради Всевышнего ( да будет благословенно имя Его)возьми лопату в руки и наконец то ПОЧИСТИ от НЕОЖИДАННО выпавшего снега, улицы и внутридомовые территории вверенного ЕМУ города. Насчёт 90 % : кто то официально проводил опрос населения ?? Или это было сказано, (как обычно) во время обильного дастархана и было принято за общественное мнение??
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§ drakon
«А вы в каком домике живете?» - аким Костаная ответил на вопросы «НГ» о жилье и зарплате
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18087
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Насчёт 90 % : кто то официально проводил опрос населения ?

Да никто проверять - не будет...
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