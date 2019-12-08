Цитата: Маркс:

Блат - это пережиток частнособственнического инстинкта, не позволяющего индивидууму подняться на более высокий уровень развития. А так как именно капитализм основан на высокопримативных отношениях, то и ответственность за эти проявления тоже лежит на нем, а не на социализме.

Браво, Маркс!) Когда крыть нечем - надо генерировать больше таких "умных" фраз, глядишь - собеседник растеряется Главное, Вам самому не заблудиться в таких перлах...



По сути обсуждаемого вопроса думаю, что Вы пытаетесь подменить понятия. Добринцофф говорит о "блате" как о способе доступа к товару/услуге, чего в общем доступе нет или недостаточно в условиях дефицита. Это в советском прошлом было, и это факт. Речь не о "скидках от знакомых". Нужно ли Вам сейчас лично и хорошо знать директора магазина, чтобы купить колбасу? Или сапоги? Купить - т.е. физически получить доступ к этому товару.

Цитата: Маркс:

как проще всего задавить конкурентов. Перечисленные Вами методы приведут лишь к банкротству Ваших

И как? Расскажите, очень интересно, честно. Подозреваю, на что Вы намекаете, но это слишком примитивно. Сначала задумайтесь, посмотрите вокруг. Не будьте "наивным юношей с горящим взором", примеров нормальной конкуренции масса даже у нас (при всех пока имеющихся недостатках). Например, не задумывались, почему в Марте вместо Тамаши Смолл теперь? Или - почему новый ТЦ открылся? Или - почему Добринцофф переводит свой магазин в формат самообслуживания (который Вы так не любите)? Что двигает этими казалось бы совершенно разными явлениями/процессами?

Цитата: Маркс:

настоящей капиталистической конкуренцией

Прогресс, Вы уже признали, что она есть