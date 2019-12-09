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§ NG.kz
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти половина всех малолетних осужденных в Казахстане отбывают срок за педофилию. Такие данные озвучили на международной научно-практической конференции "Педофилия в современном обществе: проблемные вопросы и пути их решения".
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§ drakon
Re: Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18076
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух тыыы. В КОстанае,аж 3 малолетних
педофила - осуждено... :-o
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§ elektron
Re: Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное интерпретирование закона, в некоторых пунктах статьи.
Когда совершеннолетние с несовершеннолетними, понятно. Или когда развращение детей.
Но когда 15-17-ти летние с ровесниками, о какой педофилии может идти речь?
:-x Может девчонки ещё пацанов совратили? Как бы не было. По ровесникам, максимум изнасилование, но не педофилия.
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* Victor Yang
Re: Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но когда 15-17-ти летние с ровесниками, о какой педофилии может идти речь?

Возраст согласия - 16 лет у нас. И если 16-летний с 15-летним - это будет уже нарушение закона. В какой-то стране установлена ещё и разница в возрасте - если она не превышает каких-то пределов - это не считается преступлением.
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§ elektron
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возраст согласия - 16 лет у нас. И если 16-летний с 15-летним - это будет уже нарушение закона.

Мда уж. С таким подходом можно добрую половину подростков пересажать. Хотя не смешно конечно.
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* Coopidon
Re: Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
По ровесникам, максимум изнасилование, но не педофилия.

Здесь на форуме много психиатров, я-нет, пусть меня поправят, если чо!
Педофилия это одно из сексуальных отклонений. Сексуальное влечение к малолетним.
Или есть действия в отношении малолетних.
То есть не каждый насильник есть педофил.
Рс увидел заголовок в новостях: Аллегрова, в свои 60+, пришла на концерт голой.
Думаю дай посмотрю на старушку, чо она там отмочила. Посмотрел, ниче, все прилично, одетая, в платье, улыбается, поёт, руками махает.
Вот и верь после этого газетным заготовкам...
8-)
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§ maxsaf
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4540
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в случае Пугачевой с Галкиным у кого из них отклонение? ))
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§ elektron
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Педофилия это одно из сексуальных отклонений. Сексуальное влечение к малолетним. Или есть действия в отношении малолетних.

А что насчёт несовершеннолетних скажем?
Цитата: //На момент совершения преступления насильникам было от 15 до 17 лет.//
Далее: //11 человек применили действия сексуального характера в отношении девочек. Девять осужденных признают вину частично, говорят, что все происходило по обоюдному согласию с подругами в возрасте от 15 до 17 лет.//
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* Coopidon
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что насчёт несовершеннолетних скажем?

Я же и говорю, насилие или растление, говоря юридически, было.
А то, что они- педофилы, это журналист написал. С него и спрос.
8-)
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* Victor Yang
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Педофилия это одно из сексуальных отклонений. Сексуальное влечение к малолетним. Или есть действия в отношении малолетних.

Да, тоже по этому поводу хотел написать. Влечение к 15-летним - это не педофилия и не отклонение. Но сексуальное посягательство на 15-летнюю, даже с её согласия, - нарушение закона.
Цитата:
elektron:
С таким подходом можно добрую половину подростков пересажать.

Тут, конечно, формальность. Если обоим нет 16 - ничего не пришьёшь - уголовная ответственность по этой статье начинается с 16 лет. Как только одному уже исполнилось 16, а второму ещё нет - вот тут уже могут и посадить. Думаю, надо-таки сделать оговорку в один год.
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§ elektron
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
насилие или растление, говоря юридически, было.

Вы в этом уверены? То есть если обоим по 15-ть, что это? Или по 16-ть? :-x
А как же первая любовь, где романтика? Не тут явно нужно что то менять.
Ау Сталкер, разъясни. А то гложут сомнения :lol: Или всем подросткам теперь, не смотря на сексуальное
взросление, что уже у некоторых в 12-ть - 14-ть лет начинается, только ручная работа в законе остаётся?
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* Victor Yang
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я же и говорю, насилие или растление, говоря юридически, было. А то, что они- педофилы, это журналист написал. С него и спрос.

Журналисты почти всегда подменяют эти понятия для упрощения.
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* Coopidon
Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы в этом уверены? То есть если обоим по 15-ть, что это? Или по 16-ть? А как же первая любовь, где романтика? Не тут явно нужно что то менять.

Если заявление в полицию напишут-значит насилие.
Если не напишут-значит романтика.
;-)
Цитата:
Victor Yang:
для упрощения.

Из-за непонимания...
Да и некогда им понимать!
Писать надо!
:-o
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