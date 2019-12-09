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Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане

9 декабря 2019, 09:36 |  Государство

Почти половина всех малолетних осужденных в Казахстане отбывают срок за педофилию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такие данные озвучили на международной научно-практической конференции "Педофилия в современном обществе: проблемные вопросы и пути их решения".

Иллюстративное фото:seyminfo.ru

В Казахстане работает одна колония для несовершеннолетних - ЛА 155/18. Она расположена в Алматы. По информации старшего инспектора-психолога учреждения Гульнары Тохтахуновой, сейчас здесь отбывают наказание 45 осужденных. Из них 20 привлечены к ответственности за действия сексуального характера в отношении детей. На момент совершения преступления насильникам было от 15 до 17 лет.

Семеро несовершеннолетних педофилов являются жителями Шымкента, четверо - Алматы, трое - Костаная. Еще по одному осужденному приехали из ВКО, Акмолинской области, Павлодара, Актобе, Шу и Уральска. 

"11 человек применили действия сексуального характера в отношении девочек. Девять осужденных признают вину частично, говорят, что все происходило по обоюдному согласию с подругами в возрасте от 15 до 17 лет.

Еще в двух случаях потерпевшим было по семь и десять лет, и обе малышки хорошо знали преступников, это были соседи. Первый осужденный воспитывался в многодетной полной семье. Второй жил с бабушкой, отца никогда не знал. Он говорит, что интерес к маленькой девочке приобрел после просмотра роликов в интернете. Оба осужденных свою вину отрицают и считают приговор несправедливым", - говорит Гульнара Тохтахунова.

 

Жертвами оставшихся девяти педофилов были мальчики в возрасте от четырех до 13 лет. Четыре человека признали вину, остальные говорят, что "уговорили" своих жертв, которым было 10-13 лет. А значит, считают осужденные, все случилось по обоюдному согласию. 

Все потерпевшие хорошо знали насильников и безропотно подчинялись: в восьми случаях это были соседские дети, в одном - друг младшего брата. После произошедшего педофилы просили своих жертв молчать или запугивали их. 

Психолог отмечает, что большая часть домогательств происходила в сельской местности, а насильниками становились дети из семей с низким социальным статусом. 

"Подростковый возраст является кризисным периодом, когда у человека появляются проблемы, но не всегда есть их решения. И здесь родители должны выступать в качестве психологов, помогать детям. Большая часть осужденных этого не получила, они были просто незамеченными. В итоге появились страхи, комплексы, недооценка или, наоборот, переоценка себя. Никто не объяснил им вовремя, что их желания - это не норма", - рассуждает психолог и тут же приводит пример:

"Один из наших подростков признался, что в шесть лет сам стал жертвой соседа-насильника. Он никому об этом не рассказал, так как боялся. Но и родители не обратили вовремя внимание на состояние сына. В итоге он девять лет носил в себе обиду и злость, а потом выместил ее на другом мальчике. Сейчас он жалеет, говорит, что тот ребенок был ни при чем, но уже ничего не исправить".

В другом случае парень комплексовал общаться с девушками и завел "дружбу" 10-летним ребенком. 

Но и родители жертв, считает Гульнара Тохтахунова, должны были изначально быть начеку. Например, насторожиться, когда 15-летний подросток стал приходить в гости и играть с их 10-летним сыном. Но реакции взрослых не последовало, а в момент совершения преступления жертва даже не сопротивлялась своему "другу".

"Беседы на такие темы стоит начинать, когда ребенок только-только познает свои части тела, то есть в дошкольном возрасте. Разговоры про аистов и капусту уже не актуальны, потому что в первом классе дети натыкаются на разные видео и картинки, получают неверное представление о границах своего тела. Родители должны вовремя объяснить своему ребенку, что есть определенные зоны, к которым никто не должен иметь доступа", - резюмирует сотрудник колонии для несовершеннолетних. 
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