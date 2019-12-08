Victor Yang Трое детей, благодаря находчивости 9-летней девочки и неравнодушию медиков, спасены из горящего дома в Костанае #4





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:50 Цитата: abaika95:

Либо дети игрались со спичками а сейчас на "черного человека" стрелы уводят,всякое может быть.

Тоже такая мысль закралась. Но с 9-летней девочкой достаточно одного разговора с психологом - и сразу будет видно - правду говорит или нет.