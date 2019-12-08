Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае

Пожар в частном доме по Летунова, 190, произошел вчера ближе к вечеру. Хозяева дома были на работе. Дома их ждали дети: дочери 12 и 9 лет и шестилетний сын. Когда родители подъехали к дому, там работал пожарный расчет и стояла скорая. К счастью, помощь врачей не понадобилась.

- Мы с мужем возвращались с работы. Издали увидели, что дом горит. Первая мысль: дети, - рассказала "НГ" по телефону хозяйка дома Виктория ПАНФИЛОВА.

К счастью, все трое были в порядке. Они вылезли через окно, когда дом стал наполняться дымом. Стекло решительная девятилетняя девочка просто в какой-то момент выбила рукой.

Пожар потушили. К счастью, основная часть дома не сгорела. хорошо сработали пожарные, вовремя успели вынести газовый баллон. А вот веранда и, что особенно плохо зимой, крыша пострадали очень.

Уже сегодня Панфиловы срочно начали подготовку к восстановительным работам.

Хозяева, кстати, подозревают, что их дом подожгли. Во-первых дети в один голос рассказывают: непосредственно перед пожаром вокруг дома ходил незнакомый мужчина. Да и очаг возгорания, сообщили им, находился возле входной двери снаружи. Правда, подозрений нет никаких.

- Мы живем тихо: работа, дом, школа... Врагов нет, - разводит руками Вероника.

Заключения противопожарной службы Панфиловы на руки еще не получили.