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Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае

8 декабря 2019, 13:53 |  Происшествия

Пожар в частном доме по Летунова, 190, произошел вчера ближе к вечеру. Хозяева дома были на работе. Дома их ждали дети: дочери 12 и 9 лет и шестилетний сын. Когда родители подъехали к дому, там работал пожарный расчет и стояла скорая. К счастью,  помощь врачей не понадобилась.

- Мы с  мужем возвращались с работы. Издали увидели, что дом горит.  Первая мысль: дети, - рассказала "НГ" по телефону хозяйка дома Виктория ПАНФИЛОВА.

К счастью, все трое были в порядке. Они  вылезли через окно, когда дом стал наполняться дымом. Стекло решительная девятилетняя девочка просто в какой-то момент выбила рукой.

Пожар потушили.  К счастью, основная часть дома не сгорела. хорошо сработали пожарные, вовремя успели вынести газовый баллон. А вот  веранда и, что особенно плохо зимой, крыша пострадали очень.

Уже сегодня Панфиловы срочно начали подготовку к восстановительным работам.

Хозяева, кстати,  подозревают, что их дом подожгли.  Во-первых дети в один голос рассказывают:  непосредственно перед пожаром вокруг дома ходил  незнакомый мужчина.  Да и очаг возгорания, сообщили им, находился возле входной двери снаружи. Правда, подозрений нет никаких.

- Мы живем тихо: работа, дом, школа... Врагов нет, - разводит руками Вероника.

Заключения противопожарной службы Панфиловы на руки еще не получили.
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