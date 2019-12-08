Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае
Пожар в частном доме по Летунова, 190, произошел вчера ближе к вечеру. Хозяева дома были на работе. Дома их ждали дети: дочери 12 и 9 лет и шестилетний сын. Когда родители подъехали к дому, там работал пожарный расчет и стояла скорая. К счастью, помощь врачей не понадобилась.
- Мы с мужем возвращались с работы. Издали увидели, что дом горит. Первая мысль: дети, - рассказала "НГ" по телефону хозяйка дома Виктория ПАНФИЛОВА.
К счастью, все трое были в порядке. Они вылезли через окно, когда дом стал наполняться дымом. Стекло решительная девятилетняя девочка просто в какой-то момент выбила рукой.
Пожар потушили. К счастью, основная часть дома не сгорела. хорошо сработали пожарные, вовремя успели вынести газовый баллон. А вот веранда и, что особенно плохо зимой, крыша пострадали очень.
Уже сегодня Панфиловы срочно начали подготовку к восстановительным работам.
Хозяева, кстати, подозревают, что их дом подожгли. Во-первых дети в один голос рассказывают: непосредственно перед пожаром вокруг дома ходил незнакомый мужчина. Да и очаг возгорания, сообщили им, находился возле входной двери снаружи. Правда, подозрений нет никаких.
- Мы живем тихо: работа, дом, школа... Врагов нет, - разводит руками Вероника.
Заключения противопожарной службы Панфиловы на руки еще не получили.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 110
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
b.radikal.ru :lol: :lol: :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 08.12.2019 - 14:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Кустанай то причём? Я бы даже сказал Казахстан, то при чём? 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Ах ну да как же я мог забыть? 1000 с чем-то лет назад был ещё огого! :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
c.radikal.ru У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Смотрю, гололёд в КОстанае. Кто сильно - скользит,советую - a.radikal.ru Соль купить и посыпать,возле своей калитки. На 400 квадратных метра хватает... :lol: :oops: