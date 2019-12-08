/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трое детей, благодаря находчивости 9-летней девочки и неравнодушию медиков, спасены из горящего дома в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Трое детей, благодаря находчивости 9-летней девочки и неравнодушию медиков, спасены из горящего дома в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37477
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в частном доме по Летунова, 190, произошел вчера ближе к вечеру. Когда родители подъехали к дому, там работал пожарный расчет и стояла скорая. К счастью, помощь врачей не понадобилась.
Читать новость>>

§ Vit
Re: Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню в детстве из спичек на полу соорудил какой то домик и поджог его. Потом с чайника залил его. Чёрное пятно вечером удивило родителей) . Ремня не получил. Потом отцовскую электробритву испортил, постриг ей мягкую игрушку. Опять ремня не получил. Не на че ненамекаю)
Профайл

§ abaika95
Re: Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.12.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//дети в один голос рассказывают: непосредственно перед пожаром вокруг дома ходил незнакомый мужчина//



Либо дети игрались со спичками а сейчас на "черного человека" стрелы уводят,всякое может быть.




Цитата-//Стекло решительная девятилетняя девочка просто в какой-то момент выбила рукой//


Мощно! Если это правда,поступок достойный награды за спасение людей при пожаре
Профайл

§ drakon
Re: Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18071
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Да и очаг возгорания, сообщили им, находился возле входной двери снаружи. Правда, подозрений нет никаких.

Заключение Пожарных, будет -
Замыкание Электропровлдки... 8-) :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 75
Пользователей: 1
Всего: 76

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх