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§ NG.kz
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство объекта "Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского накопителя в городе Рудном" подверглось резкой критике Счетного комитета. Ситуацию прокомментировали в акимате области.
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§ Сталкер
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Сталкер


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Сообщений: 360
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге// - так это разве критика?! Это так... Нашли один объект, где попались чиновники на взятке и аким Рудного Гаязов на неслужебных контактах с подрядчиком, и критика...

Там в этой сфере ого-го-го что творится, и объектов сейчас по области по водоснабжению в сёлах более двадцати, где присутствуют дичайшие нарушения и коррупционные проявления. И сомневаюсь, что аким области не в курсе... А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как.

[Исправлено: Сталкер, 08.12.2019 - 12:48]
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§ КГСПС
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркалыкский главный строитель вроде как раз по этой теме под следствием?
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