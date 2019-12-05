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§ NG.kz
Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медицинскую справку 086/у можно будет использовать несколько раз за год. Такими планами поделились в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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§ abaika95
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это хорошо!!)
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§ Vit
Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8685
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сидят в кабинетах лучшие умы страны и думают, а как нам решить вопрос очередей в поликлинике. Один, а вот так, давай замутим. Все, проблема решена. В очереди из 50 человек ОДНИМ меньше.)
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§ таноми52
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
82 госуслуги будут оказываться проактивно или композитно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article

Благодаря министру узнала, кто такой Стивен Кови, и что такое "проактивно" :-)
А что такое "композитно"?
Всё так наукообразно ;-)
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§ Козлов я
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ КГСПС
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру, если человек трудоустраивается несколько раз за год и в каждом случае ему требуется справка 086/у, то он сможет использовать уже сделанную ранее справку./// Может лучше задуматься, почему народ несколько раз за год работу меняет?
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