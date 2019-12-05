Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Медицинскую справку 086/у можно будет использовать несколько раз за год. Такими планами поделились в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:khersondaily.com
Как сообщил министр Аскар Жумагалиев, недавно представители нескольких ведомств обсудили, какие еще услуги можно перевести в электронный формат, а от каких и вовсе можно отказаться.
"Мы рекомендовали 15 государственных услуг автоматизировать, 13 - исключить, а по 9 выявили возможности для упрощения бизнес-процессов. В числе автоматизируемых услуг и справка 086/у. Одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, потому ее перевод в онлайн очень важен для граждан. На основании медосмотра человек будет получать эту справку на портале eGov. То есть пользователь с легкостью сможет ее скачать из личного кабинета или из приложения eGov mobile в течение года после медосмотра", - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в Facebook.
Как пояснили в пресс-службе, медицинский осмотр у врачей в любом случае нужно будет проходить. Но в дальнейшем эта справка будет сохраняться в личных кабинетах казахстанцев на портале eGov. К примеру, если человек трудоустраивается несколько раз за год и в каждом случае ему требуется справка 086/у, то он сможет использовать уже сделанную ранее справку.
Также министр отметил, что недавно подписанные Президентом поправки в закон по вопросам оказания государственных услуг позволят сократить более 90 документов, оптимизировать 124 госуслуги, уменьшить сроки оказания по ним на 178 дней, 82 госуслуги будут оказываться проактивно или композитно.
"Для того чтобы этот закон начал работать в полную силу со всеми новшествами, теперь должно быть принято около 400 нормативных документов. Считаю, что коллегам нужно максимально ускориться в принятии этих подзаконных актов", - добавил министр.
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