Форум
Тот самый
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
юля елиссева: Будет двойная польза А тех, кто не может оплатить отопление брать туда навоз чистить и сено заготавливать? :-) :-) :-) И контактный зоопарк еще сделать там же. Да наверное 50%...
05.12.19 11:33
Я
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
"Вводится норма, предусматривающая, что педагогу,... по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, за счет экономии по деятельности соответствующей госорганизации...
05.12.19 11:30
alex_60
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
а года 2-3 назад как было. счетчик поверил на месте, отвез в ктек бумажку. сказали, напишите на обратной стороне- пломба целая, что и подтверждаю. подпись. контролер даже не приходил. верили значит...
05.12.19 11:16
Козлов я
Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
b.radikal.ru
05.12.19 11:10
alex_60
На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
сейчас проходил мимо ювелирного салона. светящаяся реклама просто зовет- скидки на бриллианты -50 процентов. дат нет, значит всегда. на магазине Ет таких лайтбоксов нет. почему то.
05.12.19 11:10
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Медсправку 086 планируют сделать многоразовой

5 декабря 2019, 09:59 |  Государство

Медицинскую справку 086/у можно будет использовать несколько раз за год. Такими планами поделились в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:khersondaily.com

Как сообщил министр Аскар Жумагалиев, недавно представители нескольких ведомств обсудили, какие еще услуги можно перевести в электронный формат, а от каких и вовсе можно отказаться.

"Мы рекомендовали 15 государственных услуг автоматизировать, 13 - исключить, а по 9 выявили возможности для упрощения бизнес-процессов. В числе автоматизируемых услуг и справка 086/у. Одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, потому ее перевод в онлайн очень важен для граждан. На основании медосмотра человек будет получать эту справку на портале eGov. То есть пользователь с легкостью сможет ее скачать из личного кабинета или из приложения eGov mobile в течение года после медосмотра", - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в Facebook.

Как пояснили в пресс-службе, медицинский осмотр у врачей в любом случае нужно будет проходить. Но в дальнейшем эта справка будет сохраняться в личных кабинетах казахстанцев на портале eGov. К примеру, если человек трудоустраивается несколько раз за год и в каждом случае ему требуется справка 086/у, то он сможет использовать уже сделанную ранее справку.

Также министр отметил, что недавно подписанные Президентом поправки в закон по вопросам оказания государственных услуг позволят сократить более 90 документов, оптимизировать 124 госуслуги, уменьшить сроки оказания по ним на 178 дней, 82 госуслуги будут оказываться проактивно или композитно.

"Для того чтобы этот закон начал работать в полную силу со всеми новшествами, теперь должно быть принято около 400 нормативных документов. Считаю, что коллегам нужно максимально ускориться в принятии этих подзаконных актов", - добавил министр.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.12.19 11:46 Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
05.12.19 09:21 Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный в Костанае
04.12.19 17:54 Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?
04.12.19 17:10 На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
04.12.19 16:03 «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
04.12.19 15:21 Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
04.12.19 13:40 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
04.12.19 13:10 Основные нюансы услуг каршеринга
04.12.19 11:41 У кого не будет света в ближайшие дни в Костанае
04.12.19 10:52 Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это хорошо!!)
Профайл

§ Vit
Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сидят в кабинетах лучшие умы страны и думают, а как нам решить вопрос очередей в поликлинике. Один, а вот так, давай замутим. Все, проблема решена. В очереди из 50 человек ОДНИМ меньше.)
Профайл

§ таноми52
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
82 госуслуги будут оказываться проактивно или композитно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article

Благодаря министру узнала, кто такой Стивен Кови, и что такое "проактивно" :-)
А что такое "композитно"?
Всё так наукообразно ;-)
Профайл

§ Козлов я
Re: Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 2
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх