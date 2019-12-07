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§ NG.kz
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37474
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изучив исследования гарвардских ученых, экономист пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" в климате и экономике. Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты.

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* elektron
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.12.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Привожу ссылки, согласно действующим требованиям,

А можно узнать, какие конкретно требования? для ссылок? :lol:
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§ Kairat stayer
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1574
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.12.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А можно узнать, какие конкретно требования? для ссылок?


Что тут непонятного-то. Там-же отметил в своём посте, цитирую: Привожу ссылки, согласно действующим требованиям, чтобы не нарушать их авторские права... Речь идёт о ссылке на заметку или статью, где конкретно тот или иной эксперт высказывал своё субъективное мнение.
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* elektron
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не ну теперь то всё понятно :lol:
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