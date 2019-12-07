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07.12.19 14:11
Kairat stayer
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Coopidon: Рс Интересно, откуда эксперты появляются? И тут не поняли что ли? Даже здесь на форуме всяких экспертов по всем вопросам достаточно, в том числе и зарубежные.
07.12.19 13:56
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Я подожду. Я привык... Нет так не пойдёт, у меня времени свободного много, могу по 10 раз, даже более разъяснять.
07.12.19 13:49
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Уважаемая Бегунша, я категорически не желаю, чтобы вы надорвали своё здоровье чтобы исправить мой запущенный случай. Поэтому предлагаю отложить объяснение до тех пор, пока вы не поднаберетесь сил,...
07.12.19 13:46
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана

7 декабря 2019, 12:41 |  Общество

Изучив исследования гарвардских ученых, экономист пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" в климате и экономике. Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты, сообщает "Литер".

Фото иллюстративное wikimedia.org

Волна климатических беженцев может захлестнуть северные регионы Казахстана в ближайшие 50 лет. Таким прогнозом с телеканалом "Астана" поделился казахстанский экономист Арман БАЙГАНОВ.Причиной этого может стать глобальное потепление, которому уже подвергся весь Казахстан.

По мнению экспертов, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской и Алматинской областях ожидается большой дефицит питьевой воды. Тогда как на севере и западе страны, напротив, увеличатся посевы зерновых. Ознакомившись с исследованиями гарвардских ученых, Байганов пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" не только в климате, но и как следствие, в экономике.

Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты, проходящая по Карагандинской области. Все регионы выше этой отметки ждет благоденствие, говорит эксперт.

- Климат более засушливым станет, нехватка воды именно в южных регионах породит экологических беженцев в северные регионы, – рассказал телеканалу экономист.

Обмелеют южные реки и Аральское море, за ним Балхаш, такой прогноз дают специалисты. Под угрозой рыболовство и сельское хозяйство. Казахстан уже сейчас должен планировать стратегию своего развития с учетом этих данных, и начинать осваивать обширные земли в благоприятных районах, считают эксперты. К примеру, засевать другие сорта пшеницы, адаптировать бахчевые культуры.

- Казахстан в дальнейшем будет увеличивать производство сельхозпродукции. У нас хорошее геополитическое положение. Хороший рынок сбыта культур – Китай. Вот эти моменты надо учитывать при планировании в будущем, – посоветовал Арман Байганов.

Впрочем все эти прогнозы могут и не сбыться, ведь Правительство Казахстана пообещало в ближайшие семь лет обеспечить семь млн сельских жителей качественной питьевой водой. Например, в Костанайской области чиновники планируют закрыть вопрос в течение пяти лет, а аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал обеспечить всех горожан чистой водой уже к 2023 году.
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§ Coopidon
Re: Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ознакомившись с исследованиями гарвардских ученых, Байганов пришел к выводу

Один эксперт исследовал, второй экономист все таки пришёл.
Рс Интересно, откуда эксперты появляются?
Есть специальные техникумы или ВУЗы?
(Не имею в виду, техэкспертов или других специалистов)
Но вот экспертов, по общим вопросам?
Где-то инкубаторы, чтоли стоят?
:-o
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§ Kairat stayer
Re: Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Рс Интересно, откуда эксперты появляются?


И тут не поняли что ли? Даже здесь на форуме всяких экспертов по всем вопросам достаточно, в том числе и зарубежные.
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