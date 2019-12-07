Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Изучив исследования гарвардских ученых, экономист пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" в климате и экономике. Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты, сообщает "Литер".
Фото иллюстративное wikimedia.org
Волна климатических беженцев может захлестнуть северные регионы Казахстана в ближайшие 50 лет. Таким прогнозом с телеканалом "Астана" поделился казахстанский экономист Арман БАЙГАНОВ.Причиной этого может стать глобальное потепление, которому уже подвергся весь Казахстан.
По мнению экспертов, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской и Алматинской областях ожидается большой дефицит питьевой воды. Тогда как на севере и западе страны, напротив, увеличатся посевы зерновых. Ознакомившись с исследованиями гарвардских ученых, Байганов пришел к выводу, что Казахстан ждет значительная "перестройка" не только в климате, но и как следствие, в экономике.
Всех казахстанцев разделит 49 параллель северной широты, проходящая по Карагандинской области. Все регионы выше этой отметки ждет благоденствие, говорит эксперт.
- Климат более засушливым станет, нехватка воды именно в южных регионах породит экологических беженцев в северные регионы, – рассказал телеканалу экономист.
Обмелеют южные реки и Аральское море, за ним Балхаш, такой прогноз дают специалисты. Под угрозой рыболовство и сельское хозяйство. Казахстан уже сейчас должен планировать стратегию своего развития с учетом этих данных, и начинать осваивать обширные земли в благоприятных районах, считают эксперты. К примеру, засевать другие сорта пшеницы, адаптировать бахчевые культуры.
- Казахстан в дальнейшем будет увеличивать производство сельхозпродукции. У нас хорошее геополитическое положение. Хороший рынок сбыта культур – Китай. Вот эти моменты надо учитывать при планировании в будущем, – посоветовал Арман Байганов.
Впрочем все эти прогнозы могут и не сбыться, ведь Правительство Казахстана пообещало в ближайшие семь лет обеспечить семь млн сельских жителей качественной питьевой водой. Например, в Костанайской области чиновники планируют закрыть вопрос в течение пяти лет, а аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал обеспечить всех горожан чистой водой уже к 2023 году.
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