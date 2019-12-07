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§ NG.kz
24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37468
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основные причины - тяжелые дорожные условия. Снег, гололед, ветер делают обстановку на дорогах крайне тяжелой. Часть трасс в Костанайской области продолжают оставаться закрытыми.
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§ Coopidon
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новости

24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае

7 декабря 2019, 11:18 |  Происшествия

Основные причины - тяжелые дорожные условия. 


Думаю тут другая причина.
Оленей много. На дорогах.
Мешаются движению.
:-o
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§ Козлов я
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8674
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно закрыть трассу на столицу? Там че военные действия идут. Где ваши снегоуборрчные машины. Бензин продали? Песок не купили?
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