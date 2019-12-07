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24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
7 декабря 2019, 11:18 | Происшествия
Основные причины - тяжелые дорожные условия. Снег, гололед, ветер делают обстановку на дорогах крайне тяжелой. Трассы Аркалык-Торгай и Аркалык-Астана продолжают оставаться закрытыми.
Полиция предупреждает о необходимости соблюдать на дорогах повышенные меры безопасности.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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