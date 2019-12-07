Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение? В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.

Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.

Престижность работы на государственной службе заметно снизится.

Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.

