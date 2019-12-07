Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Kairat stayer: Тем более где я утверждал что в Европе рождаемость высокая? А где вы утверждали что она низкая? Позабавил диалог! :-) Кайрат и Купидон - вы достопримечательности...
07.12.19 14:11
Kairat stayer
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Coopidon: Рс Интересно, откуда эксперты появляются? И тут не поняли что ли? Даже здесь на форуме всяких экспертов по всем вопросам достаточно, в том числе и зарубежные.
07.12.19 13:56
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Я подожду. Я привык... Нет так не пойдёт, у меня времени свободного много, могу по 10 раз, даже более разъяснять.
07.12.19 13:49
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Уважаемая Бегунша, я категорически не желаю, чтобы вы надорвали своё здоровье чтобы исправить мой запущенный случай. Поэтому предлагаю отложить объяснение до тех пор, пока вы не поднаберетесь сил,...
07.12.19 13:46
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Попробуйте делать предложения короче, а мысли выражать-яснее. elektron: Алекс срочно с погодой нужен Так Алекс вчера говорил, что в политике не следует ошибки допускать, когда...
07.12.19 13:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае

7 декабря 2019, 11:18 |  Происшествия

Основные причины - тяжелые дорожные условия. Снег, гололед, ветер делают обстановку на дорогах крайне тяжелой. Трассы Аркалык-Торгай и Аркалык-Астана продолжают оставаться закрытыми. 

Полиция предупреждает о необходимости соблюдать на дорогах повышенные меры безопасности.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.12.19 14:02 Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
07.12.19 12:41 Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
07.12.19 10:23 Полицейские прокомментировали поиски подростка, ушедшего из дома более недели назад в Рудном
07.12.19 09:08 Николай ВОРОНИН: Опять бессмысленный шаг?
06.12.19 18:01 Письма Деду Морозу: с заботой о близких
06.12.19 17:07 17 аварий на дорогах зарегистрировано сегодня в Костанае
06.12.19 16:43 Ближайшие три дня будут теплыми и ветреными на территории Костанайской области
06.12.19 16:05 Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?
06.12.19 15:35 Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным
06.12.19 15:30 Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Coopidon
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новости

24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае

7 декабря 2019, 11:18 |  Происшествия

Основные причины - тяжелые дорожные условия. 


Думаю тут другая причина.
Оленей много. На дорогах.
Мешаются движению.
:-o
Профайл

§ Козлов я
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Vit
Re: 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8674
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно закрыть трассу на столицу? Там че военные действия идут. Где ваши снегоуборрчные машины. Бензин продали? Песок не купили?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 0
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх