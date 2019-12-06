Coopidon Re: Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:16 Цитата: Новости



Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы





Я почему-то, до этой новости, очень сильно переживал. Как это будет? Что это будет?

Но, теперь, я точно, спокоен!

