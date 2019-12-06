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§ NG.kz
Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37466
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в антикоррупционное законодательство вводятся в действие с 10 декабря 2019 года. Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев опубликовал пост в Facebook, в котором разъяснил детали новых поправок.
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§ сайлау курманов
Re: Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3314
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось! Поправки, три месяца, пол года, там и отменят
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§ Coopidon
Re: Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новости

Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы


Я почему-то, до этой новости, очень сильно переживал. Как это будет? Что это будет?
Но, теперь, я точно, спокоен!
8-)
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