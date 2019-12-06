Поправки в антикоррупционное законодательство вводятся в действие с 10 декабря 2019 года, передает Informburo.kz.

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Что случилось. Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев опубликовал пост в Facebook, в котором разъяснил детали новых поправок в антикоррупционное законодательство. По его словам, политический руководитель обязан подавать в отставку, если преступление непосредственным подчинённым совершено по истечении трёх месяцев со дня назначения руководителя на политическую должность.

Новеллы нового закона будут введены в действие с 10 декабря 2019 года. С учётом их новизны в правоприменительной практике будут встречаться "нестандартные ситуации". Их будут досконально изучать совместно с судебными органами и прокуратурой, отметил Алик Шпекбаев.

Контекст. 26 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, которые предусматривают отставку политических служащих за коррупционные правонарушения подчинённых (в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям).

Почему это важно знать. На встречах с журналистами представители Антикоррупционной службы ранее не уточняли, должен ли руководитель подавать отставку, если со дня его назначения до момента совершения преступления его подчинённым прошло не так много времени. В июне 2019 года заместитель председателя антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов лишь отмечал, что руководитель должен подать в отставку вне зависимости от того, кто назначал оступившегося сотрудника.