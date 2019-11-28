Токаев подписал закон об ответственности министров за коррупцию подчиненных

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

Ранее Токаев заявил, что руководители должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных.

"Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера", - сказал тогда Президент.