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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Мститель
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Мститель


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Сообщений: 12
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.12.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова типа вата и.т.п. вызывают у многих участников форума чувства оскорбления по национальному признаку. Прошу вас "полуголая женщина " следите за словами.
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§ yudjin
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
yudjin


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Сообщений: 6262
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Киев пообещал казахстанской стороне дипломатический демарш.

Киеву бы лучше заняться своей похеренной экономикой, а не реагировать на правду. А то страна стала самой нищей у еуропе, но продолжает указывать на слова чиновников других государств, на параграфы учебников, на карты...
Как можно считать регион своим, если несколько лет они прекратили выплачивать "своим" людям пенсии, пособия, зарплаты и прочие социальные обязательства государства? Если вы их бросили на самовыживание, то и откажитесь полностью от них... не зря поговорка есть: сам не гам и другим не дам!...
Другие приняли в свои объятия и правильно сделали.
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* maxsaf
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4514
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Завтра если придут сюда, будет тоже самое. Север Казахстана с удовольствием бы вошел в состав России

Второй Крым Россия не потянет
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§ лимон
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Завтра если придут сюда, будет тоже самое. Север Казахстана с удовольствием бы вошел в состав России.

не придут, не нужен РФ север РК в стратегическом плане
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§ alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Киеве уже говорят о строительстве стены с Донбассом.
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* Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


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Сообщений: 12228
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Север Казахстана с удовольствием

Думаю, стоит удалить продолжение этих слов. Некоторые могут увидеть в них нарушение закона.
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* Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12228
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Киеву бы лучше заняться своей похеренной экономикой, а не реагировать на правду.

Каждый занимается своим делом - МИД реагирует, а экономикой занимаются другие ведомства.
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* юля елиссева
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1448
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, ликуйте пока, сторонники российской оккупации Крыма. Я пошутила, Крым не украинский, Крым наш - татарский! Мы, татары крымские, уже поднажали на демографию. В Украину мы уже не вернёмся, но и под Россией будем недолго.
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