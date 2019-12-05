Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла, сообщает Радио "Азаттык".

Полиция задерживает художника Асхата Ахмедьярова, вышедшего к зданию посольства Украины в Казахстане

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

Асхату Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат. Вышедшие представители посольства попросили собравшихся отойти от входа. Они отказались комментировать произошедшее.

Прибывший к месту патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он уехал на своей машине. Плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

Изображение на плакате Ахмедьярова, по всей видимости, является отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева о том, что «аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», употребил крымско-татарскую пословицу «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz...» («Наши деды говорили: осёл не станет конём...»).

Касым-Жомарт Токаев накануне своего государственного визита 5 декабря в Германию заявил, что правительство в Нур-Султане предпочитает не называть захват Россией украинского полуострова Крым в 2014 году аннексией. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», - заявил Токаев в интервью телепрограмме «Немцова. Интервью», опубликованном 4 декабря на сайте Deutsche Welle.

Среди прочих высказываний, вызвавших в Казахстане критику в адрес Токаева, стали его слова о роли Нурсултана Назарбаева, который в марте объявил об уходе в отставку, но сохранил значительное влияние на государственный аппарат.

МИД Украины вечером 4 декабря опубликовал заявление, осудив слова Токаева. Киев пообещал казахстанской стороне дипломатический демарш. В России слова Токаева встретили с одобрением. Депутат Госдумы и бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская (получившая известность из-за преследования лидеров крымских татар, противников аннексии) назвала позицию Токаева «объективной и смелой».

Официально Казахстан не признал Крым частью России и старался обходить этот вопрос стороной.