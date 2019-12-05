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drakon
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05.12.19 18:56
kbkz1980
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Захват Крыма Какой захват? А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться. Летом была-люди довольны.
05.12.19 18:54
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
05.12.19 18:51
Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
05.12.19 18:44
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Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»

Радио "Азаттык"

5 декабря 2019, 16:58 |  Общество

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла, сообщает Радио "Азаттык".

Полиция задерживает художника Асхата Ахмедьярова, вышедшего к зданию посольства Украины в Казахстане

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

Асхату Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат. Вышедшие представители посольства попросили собравшихся отойти от входа. Они отказались комментировать произошедшее.

Прибывший к месту патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он уехал на своей машине. Плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

Изображение на плакате Ахмедьярова, по всей видимости, является отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева о том, что «аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», употребил крымско-татарскую пословицу «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz...» («Наши деды говорили: осёл не станет конём...»).

Касым-Жомарт Токаев накануне своего государственного визита 5 декабря в Германию заявил, что правительство в Нур-Султане предпочитает не называть захват Россией украинского полуострова Крым в 2014 году аннексией. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», - заявил Токаев в интервью телепрограмме «Немцова. Интервью», опубликованном 4 декабря на сайте Deutsche Welle.

Среди прочих высказываний, вызвавших в Казахстане критику в адрес Токаева, стали его слова о роли Нурсултана Назарбаева, который в марте объявил об уходе в отставку, но сохранил значительное влияние на государственный аппарат.

МИД Украины вечером 4 декабря опубликовал заявление, осудив слова Токаева. Киев пообещал казахстанской стороне дипломатический демарш. В России слова Токаева встретили с одобрением. Депутат Госдумы и бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская (получившая известность из-за преследования лидеров крымских татар, противников аннексии) назвала позицию Токаева «объективной и смелой».

Официально Казахстан не признал Крым частью России и старался обходить этот вопрос стороной.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 17:06
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 17:10
Комментарий удален модератором.
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§ юля елиссева
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аннексия, как её не назови, была. Но и ссорится с соседом по Таёжному союзу не хочется..
А так, Крим - це Україна!
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§ Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нет. Крым это Россия. Это русские. Если че. И Донбасс русские и Киев. Просто два чела с автоматом ходит. Ну не че. Скоро и им бошку сламают.
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§ юля елиссева
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет. Крым это Россия. Это русские. Если че. И Донбасс русские и Киев. Просто два чела с автоматом ходит. Ну не че. Скоро и им бошку сламают.

Вит, не заставляй меня называть тебя стёганной зимней ватной курткой советского производства. Захват Крыма и Донбасса будет аукаться России еще долгие десятилетия. Увы, санкции против агрессора бьют и по Казахстану, поскольку мы с этим агрессором в одном союзе состоим.
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§ Vit
Re: Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
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* kbkz1980
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4513
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Захват Крыма

Какой захват?
А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться.
Летом была-люди довольны.
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