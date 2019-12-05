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≡ Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжелейшая авария с человеческими жертвами произошла 3 декабря на 48-м километре автодороги Аркалык - Торгай. Водитель "Лада Гранта", пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Toyota Land Cruiser.
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* сайлау курманов
Re: Видео и фото с места страшного лобового столкновения на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лада-гранте полный капец, у Тойоты незначительные повреждения
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