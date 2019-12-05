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drakon
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: А вы разве не обиделись?) Ты даёшь отчёт - своим словам... :-o
05.12.19 19:01
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Не интересно во флуде. Абайка тут правит бал
05.12.19 18:56
kbkz1980
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Захват Крыма Какой захват? А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться. Летом была-люди довольны.
05.12.19 18:54
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
05.12.19 18:51
Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
05.12.19 18:44
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Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"

5 декабря 2019, 17:29 |  Происшествия

Тяжелейшая авария с человеческими жертвами произошла 3 декабря на 48-м километре автодороги Аркалык - Торгай.

39-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", битком набитого пассажирами, в том числе и детьми, пытаясь обогнать   впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с  автомобилем марки Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В результате столкновения в "Ладе" погибли трое: водитель, женщина-пассажир 23-х лет и годовалый ребенок.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди них  двое детей -  мальчики десяти и трех лет. Оба в тяжелом состоянии.

Как сообщил "НГ" начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ, был обследован участок трассы Аркалык-Амантогай недалеко от п. Мирный, где и произошло столкновение. Обследование проводил отдел дорожно-технической инспекции управления административной полиции совместно с управлением пассажирского транспорта акимата Костанайской области.

- На данном участке сегодня,  5 декабря,  установлены дополнительные знаки дорожного движения: ограничение максимальной скорости, "Обгон запрещен", "Крутой подъем", "Перегон скота", - сообщил полковник Григоревский.
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