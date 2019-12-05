Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"

Тяжелейшая авария с человеческими жертвами произошла 3 декабря на 48-м километре автодороги Аркалык - Торгай.

39-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", битком набитого пассажирами, в том числе и детьми, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В результате столкновения в "Ладе" погибли трое: водитель, женщина-пассажир 23-х лет и годовалый ребенок.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди них двое детей - мальчики десяти и трех лет. Оба в тяжелом состоянии.

Как сообщил "НГ" начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ, был обследован участок трассы Аркалык-Амантогай недалеко от п. Мирный, где и произошло столкновение. Обследование проводил отдел дорожно-технической инспекции управления административной полиции совместно с управлением пассажирского транспорта акимата Костанайской области.

- На данном участке сегодня, 5 декабря, установлены дополнительные знаки дорожного движения: ограничение максимальной скорости, "Обгон запрещен", "Крутой подъем", "Перегон скота", - сообщил полковник Григоревский.