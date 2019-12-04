abaika95 Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2078

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:39 Цитата-//Семейная пара валюту для страны зарабатывала! Экономику поднимала! Благодаря этим "футболистам" была увеличена загрузка гостиниц, авиабилеты покупались и т.д. и т.п//









Да только случилось бы что какому нибудь Кенийцу или Суданцу не понравилось обслуживание в гостинице или наоборот понравилась бы администраторша, потом пресс-службе комитета оправдываться каким образом насильник или душегуб попал на территорию Казахстана и почему никто оказался не в курсе что он нефига не супер звезда а бывший африканский уголовник)