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§ NG.kz
Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супруги из Костаная создали схему по отправке беженцев через Казахстан в Европу. Подробности мошеннической схемы раскрыли в Комитете нацбезопасности. За оформление одного иностранца организаторы получали от 500 до 2000 долларов.
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§ Тот самый
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и зачем? Наркотики возили? Или людьми торговали? Семейная пара валюту для страны зарабатывала! :-) Экономику поднимала! Благодаря этим "футболистам" была увеличена загрузка гостиниц, авиабилеты покупались и т.д. и т.п. Ну прикрыли здесь, они всё равно найдут как проехать.
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§ Козлов я
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Семейная пара валюту для страны зарабатывала! Экономику поднимала! Благодаря этим "футболистам" была увеличена загрузка гостиниц, авиабилеты покупались и т.д. и т.п//




Да только случилось бы что какому нибудь Кенийцу или Суданцу не понравилось обслуживание в гостинице или наоборот понравилась бы администраторша, потом пресс-службе комитета оправдываться каким образом насильник или душегуб попал на территорию Казахстана и почему никто оказался не в курсе что он нефига не супер звезда а бывший африканский уголовник)
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то я это видел...
НГ, не знаю как оформлять ссылки на другие сайты.. но это шедевр.. ))
https://top-50.ru/posts/2506740-c4124ce219c0adc2db728817dc6b69fb
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