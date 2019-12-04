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alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
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Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов

4 декабря 2019, 08:59 |  Криминал

Супруги из Костаная создали схему по отправке беженцев через Казахстан в Европу, сообщает Tengrinews.kz.

Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов -

Подробности мошеннической схемы раскрыли в Комитете нацбезопасности. Как стало известно, семейная пара из Костаная после знакомства с группой граждан из Нигерии решила организовать переброску беженцев из Нигерии, Пакистана, Камеруна, Гвинеи, Республики Конго, Уганды, Ганы и Сьерра-Леоне транзитом через Казахстан в Европу.

"Действовала схема просто. Организаторы канала незаконной миграции воспользовались предусмотренной законом возможностью привлекать в страну артистов и спортсменов без оформления разрешения в местном уполномоченном органе с целью приглашения иностранной рабочей силы. Супруги открыли лжеагентство по организации документального сопровождения пребывания иностранных граждан. 

Они зарегистрировали агентство - ТОО "Международная ассоциация футбольных клубов Казахстана" в Департаменте юстиции по Костанайской области и начали активно оформлять липовые приглашения для иностранцев, которые в последующем осуществляли в РК трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ. 

Отмечается, что за оформление одного иностранца организаторы получали от 500 до 2000 долларов. Сумма зависела от категории и кратности визы.

"Иностранных клиентов было немало, и многие из них желали транзитом через Казахстан уехать на ПМЖ в Европу или США. Мошенническая схема действовала около четырех месяцев. Позже информация о противоправной деятельности попала в поле зрение сотрудников КНБ, которых насторожило невероятное увеличение прибытия спортсменов в тихий казахстанский городок", - отметили в пресс-службе ведомства. 

В этот же период в аэропорту Костаная был задержан иностранец. Он привлек внимание спецорганов тем, что превысил срок пребывания в Казахстане. Он же и сообщил историю прибытия в страну.

"Один из менеджеров Ассоциации молодых футболистов в Нигерии в Интернете увидел объявление супружеской пары из Костаная о предоставлении услуг при оформлении рабочих виз. По телефону он обратился к ним за помощью. Он предложил им предоставлять клиентов из стран африканского региона, которым необходима рабочая виза для пребывания в Казахстане, а в последующем для их выезда за рубеж. 

Оперативники также обратили внимание на иностранцев, прибывших в Костанай и буквально через сутки снимавшихся с учета, для того чтобы в дальнейшем уехать в другие города Казахстана. Там иностранцы устраивались наемными рабочими в строительные, телекоммуникационные компании, которые не были связаны с шоу-бизнесом и спортом. Так по всей республике разбрелись более 250 граждан Нигерии и Пакистана", - сообщили в КНБ.

 

Отмечается, что семейная пара из Костаная на нелегальном бизнесе заработала около 80 миллионов тенге.

"Сумма внушительная для подозреваемых, имевших ранее две погашенные судимости за мошенничество. Сотрудники следственного управления ДКНБ РК по Костанайской области установили, что с 2017 года по организованному указанными лицами каналу преступным путем оформлено более 260 приглашений в Казахстан для отмеченной категории иностранных граждан, которые незаконно получили визы под видом спортсменов, представителей развлекательной индустрии и частных предпринимателей, однако фактически не являлись таковыми.

Используя данную схему, 87 иностранцев прибыли в разные города Казахстана, где осуществляли трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной. В дальнейшем в целях документирования иностранцев организаторы использовали собственные ТОО, а также открыли через пособников филиалы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Кокшетау, Талдыкоргане, Караганде, Петропавловске и Капшагае".

По местам проживания организаторов и адресам зарегистрированных ими ТОО были проведены обыски. 

Задержанные супруги признались в содеянном и были привлечены к уголовной ответственности. Легализованные ими иностранцы задержаны и привлечены к административной ответственности, а затем выдворены за пределы Казахстана.

Фото пресс-службы КНБ РК
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и зачем? Наркотики возили? Или людьми торговали? Семейная пара валюту для страны зарабатывала! :-) Экономику поднимала! Благодаря этим "футболистам" была увеличена загрузка гостиниц, авиабилеты покупались и т.д. и т.п. Ну прикрыли здесь, они всё равно найдут как проехать.
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§ Козлов я
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Семейная пара валюту для страны зарабатывала! Экономику поднимала! Благодаря этим "футболистам" была увеличена загрузка гостиниц, авиабилеты покупались и т.д. и т.п//




Да только случилось бы что какому нибудь Кенийцу или Суданцу не понравилось обслуживание в гостинице или наоборот понравилась бы администраторша, потом пресс-службе комитета оправдываться каким образом насильник или душегуб попал на территорию Казахстана и почему никто оказался не в курсе что он нефига не супер звезда а бывший африканский уголовник)
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"Нужные деньги"
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Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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