Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов

Супруги из Костаная создали схему по отправке беженцев через Казахстан в Европу, сообщает Tengrinews.kz.

Подробности мошеннической схемы раскрыли в Комитете нацбезопасности. Как стало известно, семейная пара из Костаная после знакомства с группой граждан из Нигерии решила организовать переброску беженцев из Нигерии, Пакистана, Камеруна, Гвинеи, Республики Конго, Уганды, Ганы и Сьерра-Леоне транзитом через Казахстан в Европу.

"Действовала схема просто. Организаторы канала незаконной миграции воспользовались предусмотренной законом возможностью привлекать в страну артистов и спортсменов без оформления разрешения в местном уполномоченном органе с целью приглашения иностранной рабочей силы. Супруги открыли лжеагентство по организации документального сопровождения пребывания иностранных граждан.

Они зарегистрировали агентство - ТОО "Международная ассоциация футбольных клубов Казахстана" в Департаменте юстиции по Костанайской области и начали активно оформлять липовые приглашения для иностранцев, которые в последующем осуществляли в РК трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Отмечается, что за оформление одного иностранца организаторы получали от 500 до 2000 долларов. Сумма зависела от категории и кратности визы.

"Иностранных клиентов было немало, и многие из них желали транзитом через Казахстан уехать на ПМЖ в Европу или США. Мошенническая схема действовала около четырех месяцев. Позже информация о противоправной деятельности попала в поле зрение сотрудников КНБ, которых насторожило невероятное увеличение прибытия спортсменов в тихий казахстанский городок", - отметили в пресс-службе ведомства.

В этот же период в аэропорту Костаная был задержан иностранец. Он привлек внимание спецорганов тем, что превысил срок пребывания в Казахстане. Он же и сообщил историю прибытия в страну.

"Один из менеджеров Ассоциации молодых футболистов в Нигерии в Интернете увидел объявление супружеской пары из Костаная о предоставлении услуг при оформлении рабочих виз. По телефону он обратился к ним за помощью. Он предложил им предоставлять клиентов из стран африканского региона, которым необходима рабочая виза для пребывания в Казахстане, а в последующем для их выезда за рубеж.

Оперативники также обратили внимание на иностранцев, прибывших в Костанай и буквально через сутки снимавшихся с учета, для того чтобы в дальнейшем уехать в другие города Казахстана. Там иностранцы устраивались наемными рабочими в строительные, телекоммуникационные компании, которые не были связаны с шоу-бизнесом и спортом. Так по всей республике разбрелись более 250 граждан Нигерии и Пакистана", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что семейная пара из Костаная на нелегальном бизнесе заработала около 80 миллионов тенге.

"Сумма внушительная для подозреваемых, имевших ранее две погашенные судимости за мошенничество. Сотрудники следственного управления ДКНБ РК по Костанайской области установили, что с 2017 года по организованному указанными лицами каналу преступным путем оформлено более 260 приглашений в Казахстан для отмеченной категории иностранных граждан, которые незаконно получили визы под видом спортсменов, представителей развлекательной индустрии и частных предпринимателей, однако фактически не являлись таковыми.

Используя данную схему, 87 иностранцев прибыли в разные города Казахстана, где осуществляли трудовую деятельность, не соответствующую официально заявленной. В дальнейшем в целях документирования иностранцев организаторы использовали собственные ТОО, а также открыли через пособников филиалы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Кокшетау, Талдыкоргане, Караганде, Петропавловске и Капшагае".

По местам проживания организаторов и адресам зарегистрированных ими ТОО были проведены обыски.

Задержанные супруги признались в содеянном и были привлечены к уголовной ответственности. Легализованные ими иностранцы задержаны и привлечены к административной ответственности, а затем выдворены за пределы Казахстана.

Фото пресс-службы КНБ РК