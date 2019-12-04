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≡ Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четверг в Костанае и на большей части территории области будет облачно. Как по области, так и в Костанае ожидается снег, низовая метель. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, снегопад и метель.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Млин.. погодка окуневая.. а не рвануть ли мне на рыбалочку завтра.. )))
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§ Vit
Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8639
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Езжай.) Меня тоже сегодня звали. Не поехал. Погода не рыбальная. Толку нет.
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§ Неравнодушный гражданин
Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 00:11
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