Какая погода ожидается в ближайшие три дня на территории Костанайской области?
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В четверг, 5 декабря, в Костанае и на большей части территории области будет облачно. Как по области, так и в Костанае ожидается снег, низовая метель. В пятницу и субботу, 6-7 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность, снегопад и метель. Кроме того, все три дня ожидаются туман и гололед.
Фото Ксении РЕБИК
- В четверг ночью термометры покажут 5-10, местами 13-18 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем будет тепло - 3-8 градусов мороза, а местами температура не опустится ниже нуля. В ночь на пятницу мороз еще будет ощутимым: 10-15, местами до 20 градусов, но днем ожидаем от 0 до 5 градусов мороза, лишь местами столбики термометров опустятся до 8 градусов ниже нуля. В субботу, 7 декабря, ночью ожидаем 2-7, местами 10 градусов мороза. Дневная температура будет такой же, как и в пятницу.
В четверг юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу ожидаются периодические усиления скорости ветра до 15-20 м/с, а отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с. Направление ветра в пятницу будет западным, к субботе сменится на юго-западное.
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"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: Само собой, я - чисто поржать :lol:
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке// Статью в студию можно?) И в десятках вы считаете колличество комментов или колличество пожаловшихся?) Что...
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Сталкер: С чего такое предположение? Да пусть помечтает хоть :lol:
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf: Жалуйтесь, и читать их больше не прийдется С чего такое предположение? Пусть хоть зажалуется, хоть сутками жалуется - на что это повлияет то?))))))
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: жалуются редко и единично) странно... Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке, а в соцсетях(инста и др.) точно счёт пошёл на сотни(больше 200-х...